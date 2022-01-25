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Сегодня, 20:52

Женская сборная России по водному поло победила Италию в квалификации Мировой лиги

Иван Шитик
Корреспондент

Женская сборная России по водному поло победила команду Италию в первом туре группового этапа европейской квалификации Мировой лиги. Встреча завершилась со счетом 11:5 в пользу россиянок.

Женская сборная России сыграла первую игру под руководством Сергея Маркоча.

Следующий матч Россия проведет против команды Испании 15 марта.

Сборная России по водному поло
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