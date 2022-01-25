Женская сборная России по водному поло победила Италию в квалификации Мировой лиги
Женская сборная России по водному поло победила команду Италию в первом туре группового этапа европейской квалификации Мировой лиги. Встреча завершилась со счетом 11:5 в пользу россиянок.
Женская сборная России сыграла первую игру под руководством Сергея Маркоча.
Следующий матч Россия проведет против команды Испании 15 марта.
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