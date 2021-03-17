СК просит арестовать президента Российской федерации прыжков в воду Власенко

Следственный комитет просит арестовать президента федераций синхронного плавания, водного поло и прыжков в воду и члена исполкома Олимпийского комитета России Алексея Власенко по делу о мошенничестве, сообщили ТАСС в Басманном суде Москвы 17 марта.

«В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения в отношении Власенко А. В., который проходит по делу, возбужденному по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Следователи просят отправить его под арест до 16 мая», — сказали в суде. Власенко грозит до 10 лет лишения свободы.

Как сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах, речь идет о президенте Федерации по прыжкам в воду. Согласно информации, опубликованной на сайте Федерации, ее президентом является Алексей Власенко.

С 2005 по 2010 год Власенко был советником президента Олимпийского комитета Российской Федерации, в октябре 2010 года назначен на должность президента Федерации России по прыжкам в воду. До ноября 2015 года занимал пост вице-президента Федерации синхронного плавания России. Власенко — член технического комитета по прыжкам в воду Международной федерации плавания (FINA) и Международной комиссии Ассоциации национальных олимпийских комитетов.