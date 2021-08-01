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Россия — Япония: время начала и где смотреть прямую трансляцию матча по водному поло Олимпиады

10:20
Олимпийский турнир по водному поло в Токио. Фото Reuters
Олимпийский турнир по водному поло в Токио. Фото Reuters
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1 августа в Токио (Япония) женская сборная России по водному поло сыграет с Японией в матче группы B Олимпиады-2020. Встреча начнется в 12.20 (мск).

Россиянки с тремя очками занимают 4-е место в турнирной таблице своей группы. Японки (0 баллов) располагаются на 5-й, последней строчке. В плей-офф олимпийского турнира выходят только 4 лучших команды группы.

Сборная России ранее выиграла у Китая — 18:17, затем сыграла вничью с Венгрией (10:10), а в своем последнем матче россиянки уступили США — 5:18.

Следить за онлайн-трансляцией матча Россия — Япония можно будет на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале «Матч ТВ».

Подробную информацию о формате турнира по водному поло и расписании матчей можно посмотреть здесь.

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