Женская сборная России по водному поло заняла третье место в Мировой лиге
20:22
Женская сборная России по водному поло победила команду Канады в матче за третье место в суперфинале Мировой лиги в Афинах.
Встреча завершилась со счетом 10:8 в пользу российских ватерполисток.
Сборная России выиграла турнир в 2008 году, также россиянки два раза занимали второе место, третьими они стали в пятый раз.
В финале сыграют команды США и Венгрии.
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