Водное поло
Новости
FINA-2015 FINA-2017 Олимпиада
Новости   //    Водное поло

Женская сборная России по водному поло заняла третье место в Мировой лиге

20:22
Теги:

Женская сборная России по водному поло победила команду Канады в матче за третье место в суперфинале Мировой лиги в Афинах.

Встреча завершилась со счетом 10:8 в пользу российских ватерполисток.

Сборная России выиграла турнир в 2008 году, также россиянки два раза занимали второе место, третьими они стали в пятый раз.

В финале сыграют команды США и Венгрии.

Читайте также

Тарасов отреагировал на скандальный эфир Бузовой и Губерниева
Матч Хорватия — Чехия не сыгран полностью: будет ли первый судейский скандал на Евро?
Испания — Польша, Евро-2020: где смотреть и во сколько начало матча
«Монреаль» вышел вперед в серии с «Вегасом»

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
vs
0
Офсайд