Женская сборная России по водному поло заняла третье место в Мировой лиге

Женская сборная России по водному поло победила команду Канады в матче за третье место в суперфинале Мировой лиги в Афинах.

Встреча завершилась со счетом 10:8 в пользу российских ватерполисток.

Сборная России выиграла турнир в 2008 году, также россиянки два раза занимали второе место, третьими они стали в пятый раз.

В финале сыграют команды США и Венгрии.