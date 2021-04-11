В Москве тренер ударил 16-летнего спортсмена из-за «оскорблений» в свою сторону, информирует Telegram-канал 112.

Инцидент произошел после матча по водному поло — молодой игрок Левон Хучуа возмущался поведением наставника из соседней команды. Подросток делился впечатлениями со своими товарищами и говорил, что, мол, тренер нечестно судил игру.

Тренеру эти слова не понравились, и когда он проходил мимо Левона, «случайно» зацепил его плечом. Спортсмен в ответ кинул в мужчину полотенцем, на что и получил тяжелый удар в лицо.

Спортсмен отделался ушибом и гематомой лица. Мама мальчика заявление писать не стала. Однако проверка все же проводится по факту обращения врачей.