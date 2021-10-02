«Штурм-2002» проиграл «Соларису» в квалификации Кубка Европы по водному поло
22:58
Ватерполисты подмосковного «Штурма-2002» проиграли хорватскому «Соларису» в матче квалификационного раунда Кубка Европы.
Встреча группы А, матчи которой проходят в Хорватии, завершилась со счетом 12:2 в пользу «Солариса».
Следующий матч «Штурм-2002» проведет против испанского «Сан Андреу».
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