Россиянки обыграли Китай в самом безумном матче в истории. Такого в женском водном поло еще не было

Проходная игра превратилась в феерию. Олимпиада — время эмоций

Токио (Япония). Олимпийские игры

Водное поло. Женщины. Группа B

Россия — Китай — 18:17 (5:6, 4:4, 5:4, 4:3)

Едва ли кто-то думал, что в этой игре может произойти что-то особенное.

Банальный матч группового этапа. Почти наверняка обе команды будут в плей-офф. Откуда тут чудеса? Да и посильнее Россия на бумаге. Китаянки в свое время добирались до финала домашнего чемпионата мира-2011, но после этого десять лет ничего особенного не показывали. Дальше четвертьфиналов мы их не видели.

Однако их сегодняшняя игра стала откровением для всех. Азиатки вышли на матч с сумасшедшим настроением и с первых же минут начали жестко давить. Наша сборная ошалела от такого напора, но удар держала. Первая половина матча получилась безумно тяжелой. Россия постоянно догоняла. Китаянки забивали практически в каждой атаке. Правда, потом получали и в ответ. В итоге после двух периодов счет был 9:10. Частенько с таким результатом заканчиваются матчи. А тут лишь экватор встречи!

Вопреки ожиданиям, голевой темп не упал и потом. После третьей четверти — 14:14.

Эмоций не хватало даже на улыбку

А дальше началась полнейшая жара. Защитники окончательно перестали стесняться и откровенно вдавливали соперников ближе к плитке бассейна. У китаянок особенно хороша в этом была Мэй Ксяохань — 24-летняя девочка с весом под 100 кг. Удаления в составе обеих команд сыпались градом. И нам еще повезло, что камеры детально не показывали происходящее под водой. Такое лучше не видеть.

В воде была бойня, а в счете — качели. Незадолго до конца матча китаянки провели скоростную контратаку и повели. И плыли они так быстро на фоне уставших наших, что, казалось, сказке на этом конец. Но в ключевой момент взяла на себя ответственность Екатерина Прокофьева. Недаром — капитан. Ее очень дальний и просто дальний броски оказались шикарными: по девяткам. Россия наконец повела. После чего наши начали сушить игру, потому что никаких сил уже не осталось. Нервов вроде бы тоже, но концовку девушки провели невероятно хладнокровно. Азиатки даже дело до последнего броска не довели.

После финального свистка ни одна из команд не радовалась. Китаянки — потому что у них на то не было причины. Россиянки — потому что отдали все, что было возможно. Эмоций не хватало даже на улыбку.

35 забитых мячей

Тем временем на табло горели какие-то запредельные 18:17. Ничего подобного в истории женских олимпийских турниров не было. Вот чтобы топы набросали аутсайдерам 20+ — сколько угодно. А вот игры ноздря в ноздрю, которая закончилась бы в основное время с 35 забитыми мячами, — не было никогда. Это что-то новенькое. И очень классно, что наша команда сумела выйти победителем из такой страшной перестрелки. Подобные матчи дорогого стоят.

Теперь девушкам нужно успеть как можно скорее восстановиться. Потому что уже в понедельник еще одна важнейшая игра — с Венгрией. По сути, это будет матч за второе место в группе. Потому что лидерство американок в водном поло пока неоспоримо.