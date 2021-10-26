«Болельщики подбегали к бассейну и плевали в воду». Каким был самый дикий матч в истории водного поло

На Олимпиаде 1956 года венгерские ватерполисты забыли о том, что спорт вне политики, и устроили свое восстание против СССР

На самом деле водное поло — довольно жесткий вид спорта. Но игра, о которой мы вам расскажем, была не просто жесткой — дело дошло до крови. У этой истории серьезная политическая подоплека. Без краткой исторической справки в нашем случае не обойтись.

Предыстория

В 1956 году произошло событие, которое называют по-разному: венгерское восстание, венгерская революция или даже венгерский контрреволюционный мятеж. Все началось 23 октября маршем протеста студентов и интеллигенции в Будапеште, который перерос сначала в столкновения, а затем и в восстание. Протестующие боролись против просоветского режима в Венгрии, требовали, в частности, вывода советских войск, которые дислоцировались в стране после Второй мировой войны.

Повстанцам противостояли силы органов государственной безопасности Венгерской Народной Республики (такое официальное название носила тогда страна) — AVH. Противникам режима удалось захватить ряд объектов, разоружить некоторые военные части. Под их контролем оказались склад оружия и завод по изготовлению патронов. В ситуацию вмешался Советский Союз. Было принято решение ввести группу войск в Будапешт для помощи местным властям «в восстановлении порядка и создания условий для мирного созидательного труда».

Советские танки в Будапеште. Фото Getty Images

В итоге советское руководство достигло своих целей. С обеих сторон погибло около 4 тысяч человек, большинство из которых (2,5-3 тысячи) участвовали в беспорядках на стороне повстанцев. К 10 ноября протестующие были вынуждены прекратить борьбу. Начались массовые репрессии. Более 26 тысяч людей подверглись преследованию, многие из них получили тюремные сроки. Около 350 участников противостояния получили смертный приговор. После поражения повстанцев примерно 200 тысяч венгров покинули страну. В посткоммунистической Венгрии день 23 октября, когда начались протесты, в 1990 году был провозглашен государственным праздником.

Разрушения в центре Будапешта. Фото Getty Images

События в Венгрии вызвали большой резонанс. Ввод советских войск в Венгрию осудили многие страны, что отразилось в резолюции Генеральной ассамблеи ООН.

Олимпиада

Примерно в это же время в австралийском Мельбурне проходила летняя Олимпиада. Именно летняя, хотя прошла она осенью и зимой — с 22 ноября по 8 декабря 2022 года. Такое решение было принято с учетом местного климата. Отразились на Олимпиаде и венгерские события. В знак протеста против действий СССР в Мельбурн не приехали сборные Испании, Нидерландов и Швейцарии.

Венгры на Игры поехали, хоть и не все. Часть атлетов решили остаться дома, опасаясь за безопасность своих близких. Те, кто все-таки отправился в Австралию, сначала поехали автобусами в Прагу — вылететь из Венгрии на самолете в то время было крайне проблематично из-за отмены большинства рейсов.

На момент старта Игр ситуация только начинала развиваться. О том, что СССР ввел войска в Венгрию, спортсмены узнали уже по пути в Мельбурн. Это не могло не сказаться на их настрое. Ватерполист венгерской команды Эрвин Задор вспоминал, что единственный член делегации, который говорил на английском, купил местную газету в аэропорту и прочитал всей команде о случившемся.

«Он сказал, что русские вернулись, бомбардировали Будапешт, революция закончилась и начались репрессии. Я ответил: «Это все. Я не еду домой».

Игра

Сборным СССР и Венгрии предстояло сыграть в финальном раунде. Именно так, а не в полуфинале, как ошибочно пишут в некоторых источниках. В тот раз победитель определялся по следующей формуле: предварительный раунд, в котором из каждой из трех групп (в двух из них четыре команды, в третьей — три) выходят по две команды. Далее они образуют финальную группу, в которой шесть команд по круговой системе определяют победителя. При этом учитывался результат матча предварительного турнира, в котором соперники, пробившиеся в финальную стадию, уже играли друг с другом. Поединок состоялся 6 декабря 1956 года.

На тот момент венгерская команда была лидером мирового водного поло. Достаточно сказать, что три Олимпиады из последних пяти, а на еще двух они стали вторыми. Сборная СССР же участвовала в Олимпиаде всего во второй раз. За четыре года до этого советские спортсмены уступили венграм со счетом 5:3 и не смогли выйти в финальный квартет, заняв в итоге седьмое место. Венгерские спортсмены в Хельсинки-1952 завоевали золото.

Как вспоминал игрок советской команды Виктор Агеев, который пропускал тот матч, их шокировало то, что в Мельбурне венгры не здоровались с ними и отворачивались, когда обе команды шли на тренировку. По его утверждению, ватерполист сборной Венгрии Милош Марковиц признался ему, что они получили установку игнорировать сборную СССР. Хотя в целом команды до сих пор были в хороших отношениях, ситуация резко изменилась.

Ажиотаж вокруг матча был громадный, небывалый для ватерпольного турнира. На шеститысячной арене поместились 8 тысяч зрителей, а билеты вместо привычного доллара можно было достать только за 30-40, что, впрочем, не помешало супераншлагу.

Арена в Мельбурне.

Конечно, венгры не рассматривали этот матч исключительно как спортивное состязание. Нет, они собирались мстить за свой народ, за свою страну. И у них была стратегия, хоть и не совсем спортивная. В те годы русский язык учили в венгерских школах, поэтому спортсмены хорошо знали его. Они решили использовать самое мощное оружие великого и могучего, оскорбляя игроков сборной СССР на их родном языке.

Матч СССР — Венгрия. Фото history.com

«Мы решили, что если они разозлятся, то начнут биться, — сказал тот же Задор. — А если они начнут драться, они не смогут играть хорошо. Тогда мы победим их и выиграем Олимпиаду. С десяти лет я больше учил русский язык. Мы надеялись, что на нашу вербальную агрессию они отреагируют физической».

И началась ожесточенная борьба. Фолы, стычки, оскорбления. До поры до времени советские ватерполисты старались не реагировать на слова соперников, но постепенно обстановка накалялась все больше. Как вспоминал игрок сборной СССР Юрий Шляпин, такое поведение стало для них неожиданностью — советские спортсмены серьезно готовились к игре с венграми. Но к игре, а не к драке. В самом же матче превалировало последнее.

Как вспоминал вратарь советской команды Борис Гойхман, венгерский нападающий Деже Дьярмати неожиданно ударил по голове капитана соперников Петра Мшевиниерадзе по голове. Тот смог удержаться и не ответить сопернику и даже не отреагировал на повторный удар. У грузина пошла кровь из носа, но ни это, ни продолжающиеся провокации не вывели его из себя. Стоит упомянуть, что Мшвениерадзе был очень высоким (198 сантиметров) и мощным спортсменом (занимался тяжелой атлетикой). Чтобы вступить в драку с ним, нужна была определенная смелость. К слову, уже после смерти советского спортсмена его фотография с внуком стала хитом интернета.

Петр Мшевиниерадзе с внуком.

Надо сказать, что план венгров сработал. В четвертом периоде команда, которую неистово поддерживали многочисленные венгерские эмигранты на трибунах, вела 4:0. Один из голов — в активе Эрвина Задора. Также отличились Деже Дьярмати, Дьердь Карпати и Антал Больвари. А затем произошел эпизод, благодаря которому этот матч и вошел в историю.

Незадолго до конца игры ватерполист сборной Советского Союза Юрий Прокопов ударил Эрвина Задора в область глаза. Версии случившегося разнятся. Шляпин утверждает, что удары были со стороны обоих игроков. Задор же говорит, что он только оскорблял соперника, пытаясь спровоцировать. Если это правда, то задуманное ему удалось. Венгр получил серьезное рассечение и покинул бассейн. У него началось обильное кровотечение, кровь попала в воду и оставила серьезный след.

Эрвин Задор. Фото Getty Images

«Я увидел примерно четыре тысячи звезд, — так описывает Эрвин свои ощущения после удара. — Когда я коснулся лица, то почувствовал, как теплая кровь бежит вниз. Я сразу сказал: «Боже, я не смогу сыграть в следующем матче».

Это взбесило и без того раззадоренных болельщиков. Они начали подбегать к бассейну, кричать антисоветские лозунги, плевать в воду, бросать посторонние предметы. Судьи в итоге решили досрочно остановить матч и присудили победу венграм. Они продолжили свой путь к олимпийскому золоту, которое в конце концов и завоевали.

В случае победы над Венгрией у сборной СССР оставались бы теоретические шансы на чемпионство. Перед последним туром в таком случае лидировали бы югославы, а у венгров и советских ватерполистов было бы по шесть очков. Сборной Советского Союза оставалось обыграть аутсайдера турнира — объединенную команду Германии, поработать над разностью мячей и надеяться, что результат матча венгров и югославов окажется для нее благоприятным.

Однако итог был иным. В заключительном матче кругового турнира, который иногда ошибочно называют финалом, Венгрия победила Югославию — 2:1. Советский Союз победил Германию — 6:4. Венгрия набрала десять очков, выиграв все матчи в финальной пульке, и стала чемпионом. Сборная Югославии стала серебряным призером (семь очков), а советская команда — бронзовым (шесть очков). Далее расположились Италия (четыре очка), США (два очка) и Германия (одно очко).

В решающем матче с югославами Задор действительно не сыграл. Он признался, что очень непросто было следить за игрой своих партнеров, не имея возможности помочь. Эрвин присоединился к команде на церемонии награждения.

Сборная Венгрии после победы. Фото waterpololegends.com

«Я хотел плакать, но не мог, — вспоминает он. — После пяти лет тренировок мне нужно было достичь этой цели, и я наконец-то сделал это».

Сразу после Олимпиады более половины венгерской команды решили не возвращаться домой и попросили политического убежища в Австралии. Так поступили не только ватерполисты — не вернулись в страну 100 венгерских олимпийцев. Сборная СССР по водному поло опасалась, что их выступление расценят как политический провал со всеми возможными последствиями. Капитан нашей команды рассказывал, что ситуация изменилась благодаря заместителю главы делегации, который заступился за спортсменов и сумел доказать начальству, что они повели себя абсолютно правильно и заслуживают поощрения, а не наказания. В итоге Мшевениерадзе, что стало полной неожиданностью, дали звание заслуженного мастера спорта.

Гораздо позднее, в 2002 году, бывшие игроки советской и венгерской команд принесли извинения друг другу за тот матч и помирились. Но из песни слов не выкинешь — «Кровь в бассейне» навсегда останется в истории Олимпийских игр как один из самых громких скандалов и как, пожалуй, самый кровавый матч в истории водного поло.

Эпилог

Эрвин Задор — единственный игрок сборной Венгрии, кто так и не вернулся на родину даже после демократических перемен в Венгрии. Он обосновался в США, где работал тренером по плаванию.

Эрвин Задор. Фото BBC

Участники того матча с советской стороны хоть и счастливо избежали неприятностей, но их выступление тогда отнюдь не считалось успехом. Лишь 46 лет спустя всей команде присвоили звание заслуженных мастеров спорта. Справедливость восторжествовала, хоть и с большим опозданием.