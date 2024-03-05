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Допинг

5 марта, 10:28

Ватерполистка Данилюк вернулась в спорт после отбытия полугодовой дисквалификации

Ана Горшкова
Корреспондент
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Игрок нижегородского ватерпольного клуба «Буревестник» Мария Данилюк, отбывшая полугодовую дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, уже сыграла первые матчи после возвращения в спорт, сообщил главный тренер команды Иван Комаров.

«Мария вернулась в команду после отбытия дисквалификации и уже провела два матча в составе «Буревестника», они проходили 26-27 февраля в Нижнем Новгороде, — цитирует Комарова ТАСС. — Нашим соперником была команда «КИНЕФ-Сургутнефтегаз». Первый матч мы проиграли 11:13, однако Мария дважды забросила в ворота соперниц, во второй игре нам удалось одержать уверенную победу — 12:8, на счету Маши 4 гола. Планируем включить ее в состав на гостевые матчи, которые пройдут 6 и 7 марта в Волгограде».

17-летняя Данилюк была дисквалифицирована на полгода после того, как в ее допинг-пробе был обнаружен туаминогептан, который относится к классу стимуляторов и входит в состав многих лекарств от насморка. Срок дисквалификации истек 24 февраля.

Данилюк является серебряным призером первенства Европы по водному поло среди девушек (до 15 лет), которое проходило летом 2021 года в Венгрии.

Источник: ТАСС
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