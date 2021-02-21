Сборная России по водному поло может попасть на Олимпиаду в случае отказа ЮАР

Главный тренер сборной России по водному поло Сергей Евстигнеев сообщил, что ватерполисты могут попасть на Олимпийские игры в Токио, если ЮАР не реализует свою квоту.

В отборочном турнире россияне заняли четвертое место, путевки на Олимпиаду достались трем командам. В матче за третье место сборная России уступила Хорватии по пенальти.

«Теоретически мы еще можем получить одно место на Играх, которое до этого полагалось африканским командам, поскольку африканские команды никогда не участвовали на Олимпиадах. В таком случае по итогам квалификации в Играх примет участие четыре команды, а не три. В середине марта все команды — участницы Игр должны отправить свои заявки на турнир, тогда и посмотрим», — приводит слова Евстигнеева ТАСС.

На Олимпийские игры отобрались сборные Австралии, Венгрии, Греции, Казахстана, Испании, Италии, Сербии, США, Хорватии, Черногории, ЮАР и Японии.