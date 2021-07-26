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Российская сборная по водному поло сыграла вничью с Венгрией на Олимпиаде

10:52
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Российская женская сборная по водному поло сыграла вничью с Венгрией на Олимпиаде. Команды закончили встречу со счетом 10:10.

30 июля россиянки встретятся с американками.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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