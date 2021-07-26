Российская сборная по водному поло сыграла вничью с Венгрией на Олимпиаде
10:52
Российская женская сборная по водному поло сыграла вничью с Венгрией на Олимпиаде. Команды закончили встречу со счетом 10:10.
30 июля россиянки встретятся с американками.
Читайте также
Великая Чусовитина завершила карьеру. 46-летнюю гимнастку лишили звания знаменосца и не пустили в финал
«Надеюсь, у нас будет шанс на реванш с США». Российские баскетболистки-близнецы обещают бороться в Токио за медали
1
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю