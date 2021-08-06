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Сборная Греции по водному поло вышла в финал Олимпиады в Токио

10:36
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Сборная Греции по водному поло в полуфинале Олимпиады в Токио победила команду Венгрии со счетом 9:6.

В финале Греция сыграет с победителем матча Сербия — Испания. Эта игра пройдет сегодня (начало — в 13.50 мск).

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