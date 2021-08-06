Венгрия — Россия, женское водное поло: время начала и где смотреть прямую трансляцию матча за третье место Олимпиады
23:15
7 августа в Токио (Япония) женская сборная России по водному поло сыграет с Венгрией в матче за 3-е место на Олимпиаде-2020. Встреча начнется в 07.40 (мск).
Россиянки вышли в плей-офф турнира с третьего места в своей группе B. В 1/4 финала наша сборная выиграла у Австралии — 9:8, а в полуфинале команда Александра Гайдукова уступила США (11:15).
Следить за онлайн-трансляцией матча Венгрия — Россия можно будет на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на «Матч ТВ».
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