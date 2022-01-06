Джоковича выдворяют из Австралии из-за прививки. Подробности

Сербский теннисист Новак Джокович получил отказ во въезде в Мельбурн для участия в Australian Open. Первую ракетку мира изолировали в аэропорту после перелета и приземления в районе полуночи по местному времени.

У серба возникли проблемы с въездом в Австралию из-за неправильно оформленной визы. Как выяснилось, его команда неверно заполнила пункт о вакцинации против коронавируса и медотводе.

4 января Джокович сообщил, что получил медицинское исключение для участия в Australian Open, турнир пройдет с 17 по 30 января.

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Срджан Джокович, отец Новака, прокомментировал проблемы сына.

«Мой сын находится в австралийском плену. Он стал символом и лидером свободного мира, мира бедных и угнетенных стран и народов, — цитирует Срджана Джоковича Telegraf. — Он доказал, что даже в маленькой, но героической стране Сербии может появиться лучший теннисист и спортсмен всех времен».

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Суд Австралии рассмотрит иск Джоковича по поводу решения выдворить его из страны около 10 часов по Москве. На данный момент он находится в отеле The Park, где также временно проживают лица, просящие убежища в стране и ожидающие решения.