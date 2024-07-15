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15 июля, 23:39

Алькарас ответил на вопрос, сделает ли татуировку после второй победы на Уимблдоне

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Четырехкратный триумфатор турниров «Большого шлема» Карлос Алькарас рассказал, собирается ли делать татуировку после своей победы на Уимблдоне-2024.

У 21-летнего теннисиста уже есть тату в честь виктории на US Open-2022, а после прошлогодней победы на Уимблдоне испанец набил клубнику с датой финала.

«Чтобы успокоить родителей, я им сказал, что буду делать татуировки только на каждый первый выигранный «Большой шлем». Но эта победа действительно очень важная, поэтому я, возможно, набью еще одну дату рядом с прошлогодней... Мне придется обсудить с ними (смеется)», — приводит слова Алькараса @TennisChannel.

В финале Уимблдонского турнира-2024 Алькарас обыграл серба Новака Джоковича в трех сетах — 6:2, 6:2, 7:6 (7:4).

Теннис
Уимблдон
Карлос Алькарас
Новак Джокович
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