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Сегодня, 10:05

Власти Австралии аннулировали визу Джоковича и приняли решение о депортации теннисиста

Иван Торопцев
Корреспондент
Новак Джокович.
Фото Global Look Press

Министр по иммиграции Австралии Алекс Хоук объявил, что виза первой ракетки мира Новака Джоковича аннулирована, сообщает Reuters.

В заявлении Хоука сообщается, что решение было принято в интересах защиты здоровья граждан Австралии. Серб будет депортирован из страны и не сможет принять участие в Australian Open-2022.

5 января Джокович прибыл в Мельбурн для участия в Australian Open, который стартует 17 января. Пограничная служба Австралии задержала теннисиста в аэропорту и после допроса в ночь на 6 января аннулировала визу серба. Джокович пытался въехать в Австралию без прививки с медицинским освобождением от вакцинации от коронавируса. Погранслужба сочла предоставленные данные недостаточными. Теннисист должен был быть депортирован, однако суд 10 января отменил это решение.

Источник: https://www.reuters.com/lifestyle/sports/australia-cancels-novak-djokovics-visa-again-2022-01-14/
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