Миддлтон вручила Алькарасу трофей за победу в Уимблдоне-2024

Третья ракетка мира Карлос Алькарас стал чемпионом Уимблдона-2024.

В финале турнира 21-летний испанец обыграл серба Новака Джоковича со счетом 6:2, 6:2, 7:6 (7:4). Он завоевал четвертый титул «Большого шлема» в карьере.

После решающего матча трофей за победу в Уимблдоне Алькарасу лично вручила принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Испанец получит около 3,5 миллиона долларов призовых.

Также принцесса Уэльская поздравила и второго участника финала — Джоковича.

Кейт Миддлтон и Новак Джокович. Фото Reuters

22 марта Миддлтон выпустила видео, где рассказала, что больна раком и проходит ранние стадии курса профилактической химиотерапии. По ее словам, онкология была обнаружена в ходе анализов после перенесенной в январе операции на брюшной полости.

У Кейт Миддлтон возникли осложнения после химиотерапии