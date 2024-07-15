Селиваненко считает, что Алькарас вывел теннис на новый уровень

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко поделился мнением о победе испанца Карлоса Алькараса над сербом Новаком Джоковичем (6:2, 6:2, 7:6 (7:4)) в финале Уимблдона.

«Карлос вывел игру на новый уровень совершенства, выполняя все элементы на фантастической скорости. Хотя в концовке он показал, что тоже человек и может делать двойные на матчболе. В целом, именно феноменальные скорость и темп при большом разнообразии дают Карлосу сейчас преимущество над соперниками», — приводит «РБ Спорт» слова Селиваненко.

Алькарас выиграл Уимблдон во второй раз подряд, всего у спортсмена 4 победы на турнирах «Большого шлема».