Австралия грозит Джоковичу годом тюрьмы. Найден новый компромат на Новака

Первая ракетка мира обвиняется в том, что намеренно солгал в своей визовой анкете — а это уже уголовное преступление.

Австралийские СМИ обнародовали новые обвинения против лучшего теннисиста мира Новака Джоковича в связи с его приездом на Зеленый континент. Накануне 34-летний серб через суд восстановил свою визу и после четырех дней в депортационном отеле вроде бы получил возможность начать подготовку к Australian Open. Но правительство Австралии, видимо, не намерено сдаваться. Теоретически министр по делам иммиграции Алекс Хоук все еще имеет право без суда и следствия выдворить знаменитого спортсмена из страны. И теперь появилось обоснование для такого шага. В своей визовой анкете Новак указал не все страны, в которых находился за 14 дней до приезда в Мельбурн. Это как минимум повод для новой отмены визы, а как максимум — год тюрьмы «за предоставление ложной и вводящей в заблуждение информации».

В декларации, представленной Джоковичем пограничной службе Австралии, говорится, что теннисист прибыл в Мельбурн из Испании с остановкой в Дубае (ОАЭ). Других стран Новак, если верить его анкете, начиная с 22 декабря не посещал. Однако в социальных сетях есть публикации, из которых следует, что первая ракетка мира вместе с гандболистом Петаром Джорджичем 25 декабря участвовал в публичном мероприятии в Белграде.

То есть помимо Испании Джокович за 14 дней до своей поездки на Australian Open посетил как минимум еще и Сербию. Навряд ли это обстоятельство что-то поменяло бы для австралийских пограничников, но налицо введение представителей власти в заблуждение — возможно, намеренное. И формально это повод для нового наезда чиновников на несчастную сербскую звезду.

В своей визовой анкете Новак Джокович указал не все страны, в которых находился за 14 дней до приезда в Мельбурн.

Семья не комментирует обвинения

Ранее Джокович уверял, что не заполнял визовую анкету лично — это делали даже не его юристы, а представители Ассоциации тенниса Австралии. Но по закону именно соискатель визы несет ответственность за корректность предоставленных данных. Кроме того, на Новаке висят и другие подозрения, также основанные на доказательствах из соцсетей. Так 17 декабря, на следующий день после получения положительного теста на ковид, спортсмен принял участие в мероприятии Сербской почтовой службы и в церемонии награждения детей в собственном теннисном центре, а 18 декабря — в интервью и фотосессии для французского издания L'Equipe. Причем Джокович был без маски и заявил французам, что в настоящее время не болен. Все это дает основания либо обвинять серба в преступной беспечности, либо в фальсификации документов о заболевании, которые дали ему возможность получить медотвод от прививки и карантина в Австралии.

Накануне во время пресс-конференции в Белграде семья Джоковича отказалась комментировать все эти странности, заявив лишь, что «весь процесс был публичным и все общедоступные документы являются подлинными». Хотя даже обстоятельства переезда Новака из Сербии в Испанию вызывают вопросы. Адвокаты теннисиста утверждают, что отрицательный результат ПЦР игрок получил уже 22 декабря, всего через шесть дней после положительного теста. И, получается, что сразу после этого спортсмен немедленно отбыл в Испанию либо сделал это раньше — также в нарушение правил самоизоляции. Все это, конечно, мелочи, и в других обстоятельствах были бы малоинтересны широкой публике. Однако сейчас перед нами — пазлы крупнейшего околоспортивного скандала, который затрагивает высшее руководство двух стран, а также теннисные власти.

An honor to receive my very own Serbian stamp. Thank you to my generous country for this rare gift! I'm humbled!! Excited to share we'll partner with the Serbian National Postal Service on @novakfoundation projects for every child to have the opportunity to attend preschool ?? pic.twitter.com/Ww8Zma95NU — Novak Djokovic (@DjokerNole) December 17, 2021

События нанесли все большой ущерб

Накануне свое заявление по делу Джоковича сделала Ассоциация профессиональных теннисистов (ATP). «Мы уважаем жертвы, на которые пришлось пойти австралийскому народу с момента появления коронавируса, в частности строжайшую иммиграционную политику. Однако трудности, связанные с въездом игроков в Австралии, подчеркнули необходимость более четкой формулировки правил, — говорится в пресс-релизе ATP. — Очевидно, что Новак Джокович, отправляясь в Мельбурн, полагал, что ему было предоставлено необходимое медицинское освобождение, которое не нарушает правил въезда в страну. Серия событий, приведших к судебному заседанию в понедельник, нанесла всем большой ущерб, в том числе повлияла на подготовку Новака к Australian Open».

I'm pleased and grateful that the Judge overturned my visa cancellation. Despite all that has happened,I want to stay and try to compete @AustralianOpen

I remain focused on that. I flew here to play at one of the most important events we have in front of the amazing fans. ? pic.twitter.com/iJVbMfQ037 — Novak Djokovic (@DjokerNole) January 10, 2022

Ожидается, что сегодня состоится встреча Новака с австралийским министром по делам иммиграции Алексом Хоуком, на которой теннисист попытается убедить чиновника не накалять ситуацию и не высылать его из страны. Хотя кажется, что принимать продуманные решения уже никто не в состоянии. Накануне решение суда по делу Джоковича сопровождалось беспорядками на улицах Мельбурна. Толпа, размахивающая сербскими и греческими флагами и скандирующая «Новак», окружила отряд полиции и получила в ответ заряд слезоточивого газа. Полицейское управление штата Виктория уверяет, что стражи порядка были вынуждены использовать спецсредства «из-за агрессивного поведения толпы». Двое полицейских, мужчина и женщина, получили легкие травмы, не требующие медицинской помощи. Один особо буйный фанат задержан, но вскоре отпущен на поруки. Ожидается, что ему предъявят обвинение в нападении на представителей власти.