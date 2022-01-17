Чесноков: «Карацев отдал все, чтобы пробиться во второй круг»

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков прокомментировал победу российского теннисиста Аслана Карацева в первом круге Открытого чемпионата Австралии.

«Не думаю, что Карацев сможет качественно сыграть на этом турнире. В сегодняшнем матче он отдал все, чтобы пробиться во второй круг. Аслан эмоционально выложился в Сиднее, играл там потрясающе. Но сейчас нужно быть эмоционально и физически свежим. Я так понимаю, Карацев на сегодняшний день полностью иссяк. Будет крайне тяжело пробиться в третий круг», — рассказал Чесноков «Чемпионату».