Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 17:00

Чесноков: «Карацев отдал все, чтобы пробиться во второй круг»

Иван Шитик
Корреспондент

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков прокомментировал победу российского теннисиста Аслана Карацева в первом круге Открытого чемпионата Австралии.

«Не думаю, что Карацев сможет качественно сыграть на этом турнире. В сегодняшнем матче он отдал все, чтобы пробиться во второй круг. Аслан эмоционально выложился в Сиднее, играл там потрясающе. Но сейчас нужно быть эмоционально и физически свежим. Я так понимаю, Карацев на сегодняшний день полностью иссяк. Будет крайне тяжело пробиться в третий круг», — рассказал Чесноков «Чемпионату».

Источник: https://www.championat.com/
Андрей Чесноков
Аслан Карацев
2
0
Читайте также
Селедка: польза и вред. Можно ли есть каждый день?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Джокович не вышел к болельщикам, которые встречали его в Белграде

Юрист Добровинский высказался о депортации Джоковича из Австралии
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости