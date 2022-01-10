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Новак Джокович выступил с заявлением после решения суда отменить его депортацию

16:34
Новак Джокович. Фото Reuters
Новак Джокович. Фото Reuters
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Сербский теннисист Новак Джокович сделал заявления после решения австралийского суда отменить его депортацию.

«Я доволен и благодарен, что судья отменил аннуляцию моей визы, — написал Джокович в своем Instagram. — Несмотря на все то, что случилось за последнюю неделю, я хочу остаться и принять участие в Australian Open. Я остаюсь сосредоточенным на этом.

Я прилетел сюда, чтобы сыграть на одном из самых важных турниров перед замечательными болельщиками. Пока я не могу сказать больше, но спасибо вам за то, что поддержали меня во всем этом и воодушевили меня, чтобы я оставался сильным».

10 января судья Энтони Келли удовлетворил апелляцию Джоковича и постановил освободить его из иммиграционного изолятора в течение 30 минут после завершения заседания. Ранее ему не разрешили въезд в Австралию, но спортсмен оспорил это решение и выиграл суд.

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Евгений Петров все материалы автора
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