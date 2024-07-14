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Джокович — о поражении в финале Уимблдона: «Это явно не тот результат, которого я хотел»

Алина Савинова
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Новак Джокович.
Фото Reuters

24-кратный победитель турниров «Большого шлема» Новак Джокович прокомментировал поражение от испанца Карлоса Алькараса в финале Уимблдона-2024.

«Это явно не тот результат, которого я хотел. В первых двух сетах мой уровень был не на соответствующем уровне. Но надо отдать должное Карлосу, он показал отличную игру. Я пытался оказать на него давление, отыграл три матчбола, чтобы немного продлить матч, но этого не произошло. Поздравляю, ты стал абсолютно заслуженным победителем», — приводит Independent слова Джоковича.

При этом серб отметил, что в целом остался доволен своим выступлением на турнире «Большого шлема».

«Я должен очень гордиться. Сейчас я испытываю небольшое разочарование, но когда размышляю о последних двух неделях, о том, через что мне перед этим пришлось пройти вместе со своей командой и семьей, я должен сказать, что очень доволен», — добавил он.

Сербский теннисист выступал на Уимблдоне после травмы. На «Ролан Гаррос» он повредил мениск, из-за чего снялся с четвертьфинальной встречи турнира против датчанина Каспера Рууда.

37-летний Джокович впервые в карьере проиграла два финала Уимблдона подряд: в 2023 году он также уступил Алькарасу.

Источник: Independent
Теннис
Уимблдон
Новак Джокович
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