Джоковича вернули в специальный отель для мигрантов. Фото

Первую ракетку мира Новака Джоковича вернули в специальный отель для мигрантов в Мельбурне, сообщает журналист Лана Мерфи.

Серба привезли в отель Carlton под конвоем. Спортсмен проведет там как минимум одну ночь. Завтра, 16 января состоится суд, на котором состоится слушание по делу Джоковича. Помимо Новака, в отеле проживают еще 33 мигранта.

The world number one appeared calm and was dressed in a matching green tracksuit. This was his welcoming party: a media scrum and a group of passionate refugee activists. He is sharing the immigration detention facility with 33 asylum seekers. pic.twitter.com/YrkhZn6Lig — Lana Murphy (@LanaMurphy) January 15, 2022

5 января Джокович прибыл в Мельбурн для участия в Australian Open, который стартует 17 января. Пограничная служба Австралии задержала теннисиста в аэропорту и после допроса в ночь на 6 января аннулировала визу серба. Джокович пытался въехать в Австралию без прививки с медицинским освобождением от вакцинации от коронавируса. Погранслужба сочла предоставленные данные недостаточными. Теннисист должен был быть депортирован еще тогда, однако суд 10 января отменил это решение.

Вчера, 14 января министр иммиграции Австралии объявил о том, что виза Джоковича аннулирована во второй раз. Серб должен быть депортирован из страны, в таком случае он не сможет принять участия в Australian Open-2022.