«Это жесть! Что несет в массы Снуп Догг?» Российский олимпиец негодует из-за открытия Игр в Париже

Денис Юсков режет правду-матку.

Во Франции открывается Олимпиада, в пятницу вечером проходит необычная церемония открытия — без лазерных спецэффектов, под дождем на Сене. Одним из мемов последнего этапа эстафеты олимпийского огня стало появление с факелом американского рэп-исполнителя Снуп Догга, ранее арестованного за распространение кокаина. Российский конькобежец, трехкратный чемпион мира и участник Олимпиады в Сочи Денис Юсков отреагировал на видео однозначно: «Это жесть, товарищи. Скажи мне в 2004-м или даже в 2022-м, что Снуп понесет олимпийский огонь в 2024-м, я бы сказал, что вы сумасшедший. Реалии наших дней таковы».

«СЭ» поговорил с Денисом о его отношении к начинающимся Олимпийским играм в Париже.

Предлагаю МОК написать на медали «в отсутствие российских атлетов»

— Денис, как у вас вообще отношение к этой Олимпиаде? Смотрите или не смотрите, болеете или не болеете за наших?

— Да никак не отношусь. И за этим отношением в первую очередь стоит обида за то, что меня по сути лишили моих олимпийских медалей в 2018 году в Пхенчхане, причем безосновательно. В тот момент, когда я был на пике и за два месяца до Олимпийских игр установил мировой рекорд. За наших, конечно, болею, но к Олимпийским играм это отношения не имеет. Хочется поддержать их, ведь перед ними очень сложный выбор, где на одной из чаш целые спортивные жизни. Мало кто позавидует им в этой ситуации. Далеко не каждый комментирующий может представить, через что прошли атлеты ради того, чтобы получить свой шанс.

— Борцов и дзюдоистов допустили, но не в полном составе, и поэтому федерация отказалась полностью. Надо было отдать на откуп спортсменам решение или все же федерациям?

— Я не знаю, как надо, честно. Но учитывая все то, что я сказал ранее, борцам и дзюдоистам большое уважение. Лично мне такие действия близки. Наша команда — лидер, а это значит, что соревнования по борьбе и дзюдо на Олимпийских играх лишены возможности выявить сильнейших атлетов мира данного четырехлетия. Кстати, у меня предложение для Международного олимпийского комитета. Стоит как-то отразить данный факт — к примеру, на медали можно написать «в отсутствие российских атлетов».

Денис Юсков. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Про справедливость в отношении россиян рекомендую забыть — станет проще

— Вы написали про Снуп Догга в роли факелоносца, уже много шуток на эту тему. Что вас удивило в этом, какие вам не понравилось «реалии наших дней»?

— Я не понимаю, почему данный факт вызывает желание шутить. Здесь даже слово абсурд не очень подходит. Ну как это возможно? Кто это придумал? Чувство, будто это нереально. Помню, в 2004 году смотрел свою первую Олимпиаду в Афинах. Это же что-то космическое вообще было! И вот неделю назад мне товарищ пишет, что Снуп понесет олимпийский огонь — честно, я не поверил. И вот сегодня он же мне прислал ролик, где я увидел то, что увидел. Выйдите на улицу в любой стране мира и спросите: «Кто такой Снуп Догг, с чем он ассоциируется? Что он несет в массы? Как такое возможно?» Я не понимаю. Интересно, что бы на это сказал Пьер де Кубертен.

— Олимпийское движение в кризисе? В Париже новости только о проблемах, много скандалов, конфликтов между странами. Или так и 10 лет назад было, когда собиралось много спортсменов в одном месте?

— В кризисе? Олимпийское движение больше не выполняет своей миссии, на мой взгляд.

— В вашем спорте с голландцами были какие-то конфликты за гранью?

— Среди голландцев были и наглые ребята, и надменные. Но я бы не сказал, что повально и выходило за рамки.

— Вы сейчас все еще в конькобежном спорте?

— Я пожил в Петербурге два с половиной года, пытался влиться в хоккей. Вышло, но не до конца. В мае вернулся в Москву и сейчас работаю в академии зимних видов спорта с московской командой конькобежцев, а также с некоторыми хоккеистами. Подкатки — но в основном ОФП. Оказалось, что на определенном этапе подготовки хоккеистов конькобежная база дает классные навыки для скорости и вообще для катания.

— Чувствуете несправедливость, что в зимних видах спорта наших даже близко не подпускают к нейтральному статусу?

— Про справедливость в отношении наших атлетов рекомендую забыть как минимум на ближайшие десятилетие. Так вам станет проще. Делай что должно и будь что будет.