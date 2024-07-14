Надаль обратился к Алькарасу после его победы на Уимблдоне-2024

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль поздравил своего соотечественника Карлоса Алькараса с победой на Уимблдоне-2024.

В финале турнира 21-летний спортсмен обыграл серба Новака Джоковича со счетом 6:2, 6:2, 7:6 (7:4).

«Поздравляю, Карлос! Еще один замечательный момент. Крепко обнимаю!» — написал Надаль в своих соцсетях.

Алькарас стал чемпионом Уимблдона во второй раз подряд. В прошлогоднем финале он также победил Джоковича. Всего на счету испанца четыре титула «Большого шлема»: он также выигрывал «Ролан Гаррос» в 2024 году и Открытый чемпионат США в 2022-м.