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Сегодня, 22:28

Надаль обратился к Алькарасу после его победы на Уимблдоне-2024

Алина Савинова
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22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль поздравил своего соотечественника Карлоса Алькараса с победой на Уимблдоне-2024.

В финале турнира 21-летний спортсмен обыграл серба Новака Джоковича со счетом 6:2, 6:2, 7:6 (7:4).

«Поздравляю, Карлос! Еще один замечательный момент. Крепко обнимаю!» — написал Надаль в своих соцсетях.

Карлос Алькарас. Алькарас разгромил Джоковича и обошел Федерера. Новак провел худший финал в карьере

Алькарас стал чемпионом Уимблдона во второй раз подряд. В прошлогоднем финале он также победил Джоковича. Всего на счету испанца четыре титула «Большого шлема»: он также выигрывал «Ролан Гаррос» в 2024 году и Открытый чемпионат США в 2022-м.

Теннис
Уимблдон
Карлос Алькарас
Новак Джокович
Рафаэль Надаль
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