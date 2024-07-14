Медведев и Синнер провели самый длинный розыгрыш Уимблдона-2024

Пресс-служба Уимблдона опубликовала список самых продолжительных розыгрышей турнира этого года.

Победителями стали российский теннисист Даниил Медведев и итальянец Янник Синнер. Они провели самый длинный розыгрыш на тай-брейке первого сета четвертьфинального матча, который состоял из 33 ударов. Очко досталось россиянину.

В Топ-7 по данному показателю вошли еще четыре розыгрыша с участием Медведева:

матч второго круга против Александра Мюллера — 28 ударов (выиграл Медведев) и 27 ударов (выиграл Мюллер);

матч третьего круга против Яна-Леннарда Штруффа — 27 ударов (выиграл Медведев);

полуфинал против Карлоса Алькараса — 27 ударов (выиграл Алькарас).

Медведев в четырех сетах уступил Алькарасу в полуфинале Уимблдона-2024 — 7:6 (7:1), 3:6, 4:6, 4:6. 21-летний испанец стал победителем турнира, обыграв в решающем матче серба Новака Джоковича.