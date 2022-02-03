Президент Сербии Вучич рассказал об общении с Джоковичем во время визового разбирательства в Австралии

Президент Сербии Александр Вучич рассказал, как общался с сербским теннисистом Новаком Джоковичем во время визового разбирательства в Австралии.

«В первое утро, когда мы общались с Джоковичем, я сказал: «Давай, Новак, возвращайся. Что ты будешь там делать, приезжай в Сербию», — приводит слова Вучича telegraf.rs. — Новак показал, как сильно он хочет проявить себя в теннисе. Если Медведев сказал, что в нем убили ребенка, то некоторые пытались убить сердца мальчиков и девочек в этой стране».

Президент Сербии попросил теннисиста превзойти достижения испанца Рафаэля Надаля и швейцарца Роджера Федерера.

«Мы не знали, за кого болеть в финале Australian Open, немного болели за Медведева, но вы лучший на протяжении многих и многих лет, никто не сможет это превзойти. Новак вам не скажет, но он всех обыграет на «Ролан Гаррос», «Уимблдоне» и US Open», — заявил он.

В финале Australian Open — 2020 российский теннисист Даниил Медведев потерпел поражение от Надаля (6:2, 7:6, 4:6, 4:6, 5:7). После матча Медведев рассказал историю о своем пути в теннисе, заявив, что в нем убили ребенка.

Напомним, что Джокович не был допущен на Australian Open из-за того, что у него не было прививки от коронавируса, а медотвод (случай терапевтического исключения) теннисиста от вакцинации власти Австралии после судебного разбирательства сочли недостаточным основанием для нахождения в стране и участия в соревнованиях. Так как правила въезда в Австралию требуют вакцинации, Джокович в итоге был вынужден покинуть страну и пропустить турнир «Большого шлема».

Ранее Джокович заявил, что в ближайшие 7-10 дней расскажет обо всем, что произошло в Австралии.