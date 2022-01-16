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Сегодня, 10:23

Джоковича в основной сетке Australian Open заменит итальянец Сальваторе Карузо

Роман Шишов
Корреспондент
Сальваторе Карузо.
Фото Getty Images

Первую ракетку мира Новака Джоковича в основной сетке Australian Open-2022 заменит итальянец Сальваторе Карузо, занимающий 150-е место в рейтинге ATP. Он встретится с сербом Миомиром Кецмановичем.

Карузо в финале квалицикации Australian Open проиграл японцу Таро Дэниелу и был первым лаки-лузером.

Сегодня, 16 января, Федеральный суд Австраии принял окончательное решение о депортации 34-летнего Джоковича, которые ранее въехал встрану без прививки от коронавируса, чего требуют правила.

Теоретически Джокович еще может обжаловать это решение, но апелляцию вряд ли успеют рассмотреть до старта Australian Open.

Соревнования начнутся уже завтра, 17 января.

Теннис
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