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Джокович переболел коронавирусом в течение последнего месяца

11:11
Новак Джокович. Фото Getty Images
Новак Джокович. Фото Getty Images
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Сербский теннисист Новак Джокович заразился коронавирусом в прошлом месяце, сообщает Reuters.

По информации источника, у Джоковича не было симптомов, и он получил письменное разрешение иммиграционного департамента Австралии перед поездкой в страну с медицинским освобождением от вакцинации, сообщили его адвокаты в судебном заявлении.

В заявлении говорится, что свой первый положительный тест на коронавирус теннисист сдал 16 декабря 2021 года. Однако спустя 14 дней у серба не было лихорадки или респираторных симптомов коронавируса за последние 72 часа.

5 января Джокович прибыл в Мельбурн для участия в Australian Open, который стартует 17 января. Пограничная служба Австралии задержала теннисиста в аэропорту из-за ошибки, связанной с оформлением визы. Серб пытался въехать в страну по типу визы, который не допускает того факта, что у него есть медицинское освобождение от вакцинации от коронавируса.

В настоящее время он находится в иммиграционном изоляторе, обжаловав решение пограничных служб в суде. Окончательное решение суд примет 10 января.

Дополнительная информация:

https://www.reuters.com/lifestyle/sports/djokovic-had-covid-19-month-ago-had-clearance-enter-australia-court-filing-2022-01-08/

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Карен Саркисян все материалы автора
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