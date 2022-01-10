Семья Джоковича оборвала пресс-конференцию после острого вопроса

Джордже Джокович, брат первой ракетки мира Новака Джоковича, мгновенно прекратил пресс-конференцию, после того как ему задали неудобный вопрос о теннисисте. Один из журналистов поинтересовался, как поступил теннисист, когда впервые узнал о том, что заразился коронавирусом в декабре.

Никто из семьи серба не стал отвечать на этот вопрос, после чего было объявлено, что пресс-конференция завершена.

17 и 18 декабря Джокович участвовал в различных мероприятиях — вручал награды детям и снимался для L'Equipe. Хотя 16 декабря он получил положительный тест на коронавирус.