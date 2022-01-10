Джокович выиграл суд. Но его участие в Australian Open под вопросом
Адвокаты первой ракетки мира Новака Джоковича прекрасно справились со своей работой, добившись через суд отмены решения о депортации серба из Австралии из-за визовых проблем. Судья Федерального окружного суда Мельбурна Энтони Келли принял аргументы защиты, заявив, что аннулированная виза Джоковича восстановлена, а Министерство внутренних дел страны должно предпринять «все необходимые шаги для немедленного освобождения спортсмена». Таким образом, неблагоприятные прогнозы не оправдались и лучший теннисист планеты, проживший четыре дня в отеле для нелегальных мигрантов, сможет переселиться на виллу, снятую им на время Australian Open. Впрочем, вопрос об участии легендарного чемпиона в первом турнире «Большого шлема» нынешнего сезона, который стартует 17 января, нельзя считать окончательно решенным. МВД Австралии имеет право нанести ответный удар и снова аннулировать визу Новака.
При любом повороте дела будет масса недовольных
Законы Австралии позволяют министру иммиграции Алексу Хоуку в течение четырех часов после оправдательного вердикта суда наложить вето на это решение и все-таки выдворить Джоковича из страны. Причем такой поворот будет означать трехлетний запрет для Новака на поездки на Зеленый континент. Вопрос сейчас в том, захочет ли австралийское правительство усугублять и без того напряженную ситуацию. Ведь при любом повороте дела будет масса недовольных. С одной стороны, организаторы Australian Open и множество фанатов первой ракетки мира, конечно, хотят, чтобы Джокович на предстоящем турнире сражался за рекордный 21-й титул на «мэйджоре». С другой стороны, понятно, что суд отменил визовый запрет по формальным признакам. И по-хорошему, Новак и его адвокаты цинично обошли карантинные запреты, которые вынуждены соблюдать простые смертные.
Напомню, что этот скандал бушует уже почти неделю. Он начался после того, как 5 января Джокович, который является известным антиваксером, объявил, что получил медотвод от прививки и 14-дневного карантина и вылетает в Австралию для выступления на первом турнире «Большого шлема». Впоследствии выяснилось, что сербский теннисист предоставил двум комиссиям справку о том, что 16 декабря 2021 года бессимптомно заболел ковидом и полностью поправился к 30 декабря. Австралийские правила в таких случаях допускают возможность избежать вакцинации и карантина. Но, во-первых, формулировки в правилах не отличаются четкостью. А во-вторых, есть основания полагать, что болезнь Новака была фикцией, а предоставленная им справка — поддельная.
Все формальные требования соблюдены. А все остальное — домыслы
Достоверность медицинских документов судья Энтони Келли не изучал, сразу сосредоточившись на формальной стороне вопроса. Правительство Австралии, аннулировавшее визу Джоковича сразу после его прилета в Мельбурн 6 января, уверяло, что недавно перенесенная в легкой форме болезнь не освобождает прибывающих в страну от необходимости проходить полную иммунизацию. Документы говорят о том, что Новак болел бессимптомно и ничего не мешало ему сделать прививку и до 16 декабря, и после даты своего положительного ПЦР-теста. Адвокаты же парировали, что теннисист выполнил все формальные требования для поездки в Австралию и заранее получил официальные подтверждения в получении визы. А все остальное — домыслы.
Кроме того, выяснилось, что в момент задержания в аэропорту Мельбурна Новаку не дали возможности немедленно связаться с адвокатами и вели допрос, несмотря на просьбу теннисиста позволить ему отдохнуть после 14-часового перелета через океан. Формально это является нарушением процедуры, и именно поведение пограничников послужило основанием для отмены решения о задержании. Если бы речь шла о простом смертном, дело наверняка бы отложили в долгий ящик. Некоторые обитатели отеля в Карлтоне, куда отправили Джоковича из аэропорта, ждут окончательного вердикта по визовому досье уже семь лет. Однако ситуация с первой ракеткой мира имеет огромную международную огласку, а уже 13 января должна состояться жеребьевка Australian Open. Участие или неучастие Джоковича в турнире способно перекроить всю мужскую сетку.
Огромный ущерб репутации
Но помимо спортивного в этом деле есть огромный моральный и политический аспекты. Власти Австралии оказались между трех огней. С одной стороны, отменять решение собственного суда — значит выставить себя твердолобыми чинушами, которые ставят свои амбиции выше закона. С другой, несмотря на бурную радость поклонников Джоковича у стен суда, многие австралийцы, мягко говоря, недовольны поведением Новака. И на кортах «Мельбурн-парка» серба ждет очень недружелюбный прием. Ну и, наконец, всем понятно, что Ноле просто обошел иммиграционные антиковидные правила. В такой ситуации правительство Австралии должно было либо молчать в тряпочку, а если уж начало действовать, то делать это максимально эффективно, не делая ставку на трактовку единственного сомнительного пункта в карантинных правилах. Ну и, конечно, не косячить при задержании серба на границе.
Как бы ни закончилась эта сага, огромный ущерб нанесен и репутации Джоковича. В конце концов, Australian Open-2022 — это не единственный шанс в карьере Новака. Свой рекорд он может установить и позже. И даже потеря 2000 рейтинговых очков немедленно не лишит его звания первой ракетки мира. Но выбирая между честностью и сутяжничеством, Ноле выбрал путь хитрости и недомолвок. И даже не попытался остановить тот бред, который несли в его защиту поклонники, — о заговоре мирового олигархата, православном мученичестве и желании капиталистов унизить гордый сербский народ. Стоит ли выступление даже на очень важном турнире и отстаивание своих антиваксерских убеждений такого удара по репутации звезды спорта?
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