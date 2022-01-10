Джокович выиграл суд. Но его участие в Australian Open под вопросом

Решение об аннулировании визы Новака отменено судом, но МВД Австралии может снова задержать первую ракетку мира.

Адвокаты первой ракетки мира Новака Джоковича прекрасно справились со своей работой, добившись через суд отмены решения о депортации серба из Австралии из-за визовых проблем. Судья Федерального окружного суда Мельбурна Энтони Келли принял аргументы защиты, заявив, что аннулированная виза Джоковича восстановлена, а Министерство внутренних дел страны должно предпринять «все необходимые шаги для немедленного освобождения спортсмена». Таким образом, неблагоприятные прогнозы не оправдались и лучший теннисист планеты, проживший четыре дня в отеле для нелегальных мигрантов, сможет переселиться на виллу, снятую им на время Australian Open. Впрочем, вопрос об участии легендарного чемпиона в первом турнире «Большого шлема» нынешнего сезона, который стартует 17 января, нельзя считать окончательно решенным. МВД Австралии имеет право нанести ответный удар и снова аннулировать визу Новака.

ПЦР-тест Новака Джоковича.

При любом повороте дела будет масса недовольных

Законы Австралии позволяют министру иммиграции Алексу Хоуку в течение четырех часов после оправдательного вердикта суда наложить вето на это решение и все-таки выдворить Джоковича из страны. Причем такой поворот будет означать трехлетний запрет для Новака на поездки на Зеленый континент. Вопрос сейчас в том, захочет ли австралийское правительство усугублять и без того напряженную ситуацию. Ведь при любом повороте дела будет масса недовольных. С одной стороны, организаторы Australian Open и множество фанатов первой ракетки мира, конечно, хотят, чтобы Джокович на предстоящем турнире сражался за рекордный 21-й титул на «мэйджоре». С другой стороны, понятно, что суд отменил визовый запрет по формальным признакам. И по-хорошему, Новак и его адвокаты цинично обошли карантинные запреты, которые вынуждены соблюдать простые смертные.

Напомню, что этот скандал бушует уже почти неделю. Он начался после того, как 5 января Джокович, который является известным антиваксером, объявил, что получил медотвод от прививки и 14-дневного карантина и вылетает в Австралию для выступления на первом турнире «Большого шлема». Впоследствии выяснилось, что сербский теннисист предоставил двум комиссиям справку о том, что 16 декабря 2021 года бессимптомно заболел ковидом и полностью поправился к 30 декабря. Австралийские правила в таких случаях допускают возможность избежать вакцинации и карантина. Но, во-первых, формулировки в правилах не отличаются четкостью. А во-вторых, есть основания полагать, что болезнь Новака была фикцией, а предоставленная им справка — поддельная.

Все формальные требования соблюдены. А все остальное — домыслы

Достоверность медицинских документов судья Энтони Келли не изучал, сразу сосредоточившись на формальной стороне вопроса. Правительство Австралии, аннулировавшее визу Джоковича сразу после его прилета в Мельбурн 6 января, уверяло, что недавно перенесенная в легкой форме болезнь не освобождает прибывающих в страну от необходимости проходить полную иммунизацию. Документы говорят о том, что Новак болел бессимптомно и ничего не мешало ему сделать прививку и до 16 декабря, и после даты своего положительного ПЦР-теста. Адвокаты же парировали, что теннисист выполнил все формальные требования для поездки в Австралию и заранее получил официальные подтверждения в получении визы. А все остальное — домыслы.

Кроме того, выяснилось, что в момент задержания в аэропорту Мельбурна Новаку не дали возможности немедленно связаться с адвокатами и вели допрос, несмотря на просьбу теннисиста позволить ему отдохнуть после 14-часового перелета через океан. Формально это является нарушением процедуры, и именно поведение пограничников послужило основанием для отмены решения о задержании. Если бы речь шла о простом смертном, дело наверняка бы отложили в долгий ящик. Некоторые обитатели отеля в Карлтоне, куда отправили Джоковича из аэропорта, ждут окончательного вердикта по визовому досье уже семь лет. Однако ситуация с первой ракеткой мира имеет огромную международную огласку, а уже 13 января должна состояться жеребьевка Australian Open. Участие или неучастие Джоковича в турнире способно перекроить всю мужскую сетку.

So the day after #Djokovic test positive for coronavirus he posts this on his Twitter feed ?./1 pic.twitter.com/uKBtUi7UA0 — Julie McHamish (@julesmchamish) January 8, 2022

Огромный ущерб репутации

Но помимо спортивного в этом деле есть огромный моральный и политический аспекты. Власти Австралии оказались между трех огней. С одной стороны, отменять решение собственного суда — значит выставить себя твердолобыми чинушами, которые ставят свои амбиции выше закона. С другой, несмотря на бурную радость поклонников Джоковича у стен суда, многие австралийцы, мягко говоря, недовольны поведением Новака. И на кортах «Мельбурн-парка» серба ждет очень недружелюбный прием. Ну и, наконец, всем понятно, что Ноле просто обошел иммиграционные антиковидные правила. В такой ситуации правительство Австралии должно было либо молчать в тряпочку, а если уж начало действовать, то делать это максимально эффективно, не делая ставку на трактовку единственного сомнительного пункта в карантинных правилах. Ну и, конечно, не косячить при задержании серба на границе.

#truthmatters whether in #politics or #sports ! Honesty, openness and setting a good example counts. #Djokovic needs to tell tennis fans WHY he opposes #science, #vaccination, and he needs to post on #twitter the documentation if he has it of his #vaccine exemption @DjokerNole pic.twitter.com/9f6Ssiryfn — Truth2022 (@Truth20223) January 6, 2022

Как бы ни закончилась эта сага, огромный ущерб нанесен и репутации Джоковича. В конце концов, Australian Open-2022 — это не единственный шанс в карьере Новака. Свой рекорд он может установить и позже. И даже потеря 2000 рейтинговых очков немедленно не лишит его звания первой ракетки мира. Но выбирая между честностью и сутяжничеством, Ноле выбрал путь хитрости и недомолвок. И даже не попытался остановить тот бред, который несли в его защиту поклонники, — о заговоре мирового олигархата, православном мученичестве и желании капиталистов унизить гордый сербский народ. Стоит ли выступление даже на очень важном турнире и отстаивание своих антиваксерских убеждений такого удара по репутации звезды спорта?