Сербскому теннисисту Новаку Джоковичу могут запретить въезд в Австралию на срок до трех лет, сообщает The Age.

По информации источника, власти Австралии рассматривают возможность такого наказания для серба. Все будет зависеть от того, чем закончится апелляция теннисиста.

Законы Австралии предусматривают возможность подобного запрета для любого человека, визу которого аннулируют.

5 января Джокович прибыл в Мельбурн для участия в Australian Open, который стартует 17 января. Пограничная служба Австралии задержала теннисиста в аэропорту из-за ошибки, связанной с оформлением визы. Серб пытался въехать в страну по типу визы, который не допускает того факта, что у него есть медицинское освобождение от вакцинации от коронавируса.

В настоящее время он находится в иммиграционном изоляторе, обжаловав решение пограничных служб в суде. Окончательное решение суд примет 10 января.