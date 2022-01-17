Юрист Добровинский назвал законным решение депортировать Джоковича из Австралии

Юрист Александр Добровинский в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал ситуацию с депортацией сербского теннисиста Новака Джоковича из Австралии.

Ранее Джокович получил отказ во въезде для участия в Australian Open, оспорил это решение в суде, но затем, 16 января, власти Австралии снова постановили выдворить его из страны. У спортсмена была проблема с документами о медотводе от вакцинации от коронавируса.

«О том, что Новака Джоковича депортируют, я говорил еще неделю назад, потому что другого варианта быть не могло. У нас часто путают справедливость с законом. Вот что касается закона — решение относительно Новака вполне законно. Справедливо ли — у каждого свое понимание справедливости и не всегда оно совпадает с законом», — сказал «СЭ» Добровинский.

В ночь с воскресенья, 16 января, на понедельник Джокович приземлился в Дубае. Днем 17 января первая ракетка мира прилетел из ОАЭ в Белград. Теннисиста встретили члены семьи и поклонники.