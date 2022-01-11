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Джокович провел закрытую тренировку на фоне визового скандала. Видео

11:56
Новак Джокович в Мельбурне. Фото AFP
Новак Джокович в Мельбурне. Фото AFP
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В Сети появилось видео закрытой тренировки первой ракетки мира Новака Джоковича на кортах Australian Open. Серб провел занятие в закрытом режиме на фоне визового скандала, с которым он столкнулся в Австралии в преддверии первого в сезоне турнира «Большого шлема». «Мейджор» пройдет в Мельбурне с 17 по 30 января.

При въезде в Австралию в ночь на 6 января теннисист столкнулся с визовыми проблемами из-за медотвода от вакцинации. Серба должны были депортировать после решения погранслужбы, но его адвокаты подали в федеральный суд апелляцию. До суда, который прошел в понедельник, Джокович находился в специальном отеле для мигрантов.

Апелляция в итоге была удовлетворена, а депортация пока отложена, но все еще возможна. Теннисисту разрешили покинуть карантинный отель, и он смог провести тренировку во второй половине дня 10 января. Позже появились ее кадры.

Кроме того, стало известно, что Джокович при въезде в Австралию для участия в Australian Open предоставил ложную информацию и ему может грозить 12 месяцев лишения свободы.

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Роман Шишов все материалы автора
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