Джокович провел закрытую тренировку на фоне визового скандала. Видео

В Сети появилось видео закрытой тренировки первой ракетки мира Новака Джоковича на кортах Australian Open. Серб провел занятие в закрытом режиме на фоне визового скандала, с которым он столкнулся в Австралии в преддверии первого в сезоне турнира «Большого шлема». «Мейджор» пройдет в Мельбурне с 17 по 30 января.

При въезде в Австралию в ночь на 6 января теннисист столкнулся с визовыми проблемами из-за медотвода от вакцинации. Серба должны были депортировать после решения погранслужбы, но его адвокаты подали в федеральный суд апелляцию. До суда, который прошел в понедельник, Джокович находился в специальном отеле для мигрантов.

Апелляция в итоге была удовлетворена, а депортация пока отложена, но все еще возможна. Теннисисту разрешили покинуть карантинный отель, и он смог провести тренировку во второй половине дня 10 января. Позже появились ее кадры.

Кроме того, стало известно, что Джокович при въезде в Австралию для участия в Australian Open предоставил ложную информацию и ему может грозить 12 месяцев лишения свободы.