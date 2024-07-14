Джокович рассказал, чем его удивил Алькарас в финале Уимблдона-2024

Сербский теннисист Новак Джокович рассказал, в каком аспекте игры его удивил испанец Карлос Алькарас в финале Уимблдона-2024.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:2, 7:6 в пользу Алькараса.

«Он не давал легко выигрывать очки на моей подаче. Он играл очень разнообразно, подавал 138 км/ч — я никогда не видел у него такой скорости. Наверное, он вчера очень хорошо потренировал подачу», — сказал Джокович на пресс-конференции.

Сербский теннисист выступал на Уимблдоне после травмы. На «Ролан Гаррос» он повредил мениск, из-за чего снялся с четвертьфинальной встречи турнира против датчанина Каспера Рууда.

37-летний Джокович впервые в карьере проиграл два финала Уимблдона подряд: в 2023 году он также уступил Алькарасу.