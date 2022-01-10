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The Age: информация о повторном задержании Джоковича не подтверждается

12:15
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Несмотря на выигранный суд, власти Австралии продолжают преследовать первую ракетку мира Новака Джоковича, сообщает The Age.

Правительство признало, что спортсмен выиграл дело на основе процессуальной справедливости, но по-прежнему не верит в законность предоставления ему медотвода. В связи с этим власти Австралии не исключают возможности повторного аннулирования визы Джоковича.

К тому же Аллен Чен из Австралийской технической консультативной группы по иммунизации (ATAGI) сообщил, что перенесенный коронавирус не является достаточным основанием для медотвода.

При этом информация о повторном задержании Новака Джоковича не соответствует действительности. Издание ссылается на четыре источника в правительстве Австралии и австралийском теннисе.

По данным газеты, министр иммиграции пока не решил, будет ли аннулировать визу серба.

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Иван Шитик все материалы автора
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