The Age: информация о повторном задержании Джоковича не подтверждается
Несмотря на выигранный суд, власти Австралии продолжают преследовать первую ракетку мира Новака Джоковича, сообщает The Age.
Правительство признало, что спортсмен выиграл дело на основе процессуальной справедливости, но по-прежнему не верит в законность предоставления ему медотвода. В связи с этим власти Австралии не исключают возможности повторного аннулирования визы Джоковича.
К тому же Аллен Чен из Австралийской технической консультативной группы по иммунизации (ATAGI) сообщил, что перенесенный коронавирус не является достаточным основанием для медотвода.
При этом информация о повторном задержании Новака Джоковича не соответствует действительности. Издание ссылается на четыре источника в правительстве Австралии и австралийском теннисе.
По данным газеты, министр иммиграции пока не решил, будет ли аннулировать визу серба.
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