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Новак Джокович опубликовал обращение к фанатам из изоляции в Австралии

16:30
Новак Джокович. Фото Global Look Press
Новак Джокович. Фото Global Look Press
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Сербский теннисист Новак Джокович опубликовал первое обращение к фанатам из изоляции в Австралии.

«Спасибо вам, люди со всем мира, за вашу постоянную поддержку, — написал Джокович в сторис на своей странице в Instagram. — Я ее чувствую и очень ценю».

5 января Джокович прибыл в Мельбурн для участия в Australian Open, который стартует 17 января. Пограничная служба Австралии задержала теннисиста в аэропорту из-за ошибки, связанной с оформлением визы. Серб пытался въехать в страну по типу визы, который не допускает того факта, что у него есть медицинское освобождение от вакцинации от коронавируса.

В настоящее время он находится в иммиграционном изоляторе, обжаловав решение пограничных служб в суде. Окончательное решение суд примет 10 января.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/stories/djokernole/2745933883020889737

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Карен Саркисян все материалы автора
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