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Сегодня, 15:20

МДВ Испании опровергло информацию о расследовании законности въезда Джоковича в страну

Карен Саркисян
Корреспондент

Министерство внутренних дел Испании опровергло информацию о том, что правительство страны проведет расследование на предмет легальности въезда сербского теннисиста Новака Джоковича.

«Эта новость ложная, — приводит слова представителя МИД POLITICO. — Правительство не давало таких распоряжений, и полиция не ведет расследование в отношение Джоковича».

Ранее сообщалось, что Джокович не предоставил никаких документов при въезде в Испанию в конце декабря, несмотря на то что гражданам Сербии для въезда в страну необходим сертификат о вакцинации или медотвод.

Напомним, 5 января Джокович прибыл в Мельбурн для участия в Australian Open, который стартует 17 января. Пограничная служба Австралии задержала теннисиста в аэропорту и после допроса в ночь на 6 января аннулировала визу серба.

Джокович пытался въехать в Австралию без прививки с медицинским освобождением от вакцинации от коронавируса. Погранслужба сочла предоставленные данные недостаточными.

Теннисист должен был быть депортирован, однако суд 10 января отменил это решение. Впрочем, у министра иммиграции Австралии есть возможность снова отменить визу серба.

Источник: https://www.politico.eu/article/spain-investigating-novak-djokovic-entry-tennis-coronavirus-vaccines/
Теннис
Australian Open
Коронавирус
Новак Джокович
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