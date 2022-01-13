МДВ Испании опровергло информацию о расследовании законности въезда Джоковича в страну

Министерство внутренних дел Испании опровергло информацию о том, что правительство страны проведет расследование на предмет легальности въезда сербского теннисиста Новака Джоковича.

«Эта новость ложная, — приводит слова представителя МИД POLITICO. — Правительство не давало таких распоряжений, и полиция не ведет расследование в отношение Джоковича».

Ранее сообщалось, что Джокович не предоставил никаких документов при въезде в Испанию в конце декабря, несмотря на то что гражданам Сербии для въезда в страну необходим сертификат о вакцинации или медотвод.

Напомним, 5 января Джокович прибыл в Мельбурн для участия в Australian Open, который стартует 17 января. Пограничная служба Австралии задержала теннисиста в аэропорту и после допроса в ночь на 6 января аннулировала визу серба.

Джокович пытался въехать в Австралию без прививки с медицинским освобождением от вакцинации от коронавируса. Погранслужба сочла предоставленные данные недостаточными.

Теннисист должен был быть депортирован, однако суд 10 января отменил это решение. Впрочем, у министра иммиграции Австралии есть возможность снова отменить визу серба.