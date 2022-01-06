Джоковича депортируют из Австралии из-за прививки. Политика больно бьет по спорту

Лучший теннисист мира оказался в центре международного скандала и, скорее всего, не сможет принять участие в Australian Open, который выигрывал девять раз.

История с допуском первой ракетки мира Новака Джоковича на Открытый чемпионат Австралии выплеснулась далеко за пределы спорта и приобрела очертания международного скандала после того, как 34-летний серб в ночь на четверг был задержан в аэропорту Мельбурна из-за визовых проблем. Накануне звездный теннисист объявил, что получил от австралийского штата Виктория разрешение на въезд без обязательной вакцинации и 14-дневного карантина. Сразу две медицинские комиссии решили, что Джоковичу нельзя делать прививки по состоянию здоровья. Это вызвало гнев у части австралийцев, которые сочли, что знаменитому спортсмену даны незаконные привилегии, несмотря на огромную волну заражений ковидом в стране. Но то, что произошло дальше, можно квалифицировать как настоящее безумие.

Пока Новак летел на Зеленый континент, правительство Австралии приняло решение аннулировать его визу. Вероятно, это было сделано по политическим причинам — на фоне недовольства общественностью решением властей штата Виктория. В момент пересечения границы в аэропорту Джоковичу было объявлено, что при рассмотрении карантинного дела он предоставил недостоверные документы, а значит, виза получена им незаконно. После этого звездный спортсмен был отправлен в отель для мигрантов, ожидающих депортации. Адвокаты серба еще пытаются оспорить решение об отказе в визе. Однако само поведение австралийцев в отношении легендарного теннисиста — одного из самых успешных в истории, девятикратного победителя Australian Open — выглядит оскорбительным. Какой бы ни была позиция Ноле в отношении вакцинации, сейчас он однозначно стал жертвой больших политических игр.

Положить конец преследованиями лучшего теннисиста мира

Уровень закрутившегося скандала можно оценить хотя бы по тому, что объяснения по поводу действий пограничных служб в отношении звезды спорта давал лично премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. А затем в ситуацию вмешался президент Сербии Александр Вучич. «Я провел с Джоковичем телефонную беседу и сказал ему, что сербские государственные органы делают все для того, чтобы положить конец преследованиям лучшего теннисиста мира. — написал Вучич в Instagram. — Наша страна будет бороться за Новака, правду и справедливость, используя все нормы международного права». Очевидно, что огромная сербская диаспора Австралии тоже взбудоражена случившимся и будет оказывать давление на власти Зеленого континента. Отступать которым уже некуда.

Конечно, медотвод, полученный Джоковичем от властей штата Виктория, вызывал много вопросов. В ситуации, когда в Австралии ежедневно заражается коронавирусом около 40 тысяч человек, отмена карантина для звезды спорта без объяснения причин выглядела очень некрасиво. Особенно в тот момент, когда некоторые теннисисты были вынуждены отказаться от выступления на Australian Open из-за нежелания делать прививку. Многие, в том числе Австралийская ассоциация тенниса, призывали Новака добровольно раскрыть конфиденциальную информацию о заболевании, которое позволило ему избежать карантина. Однако та стратегия, которую избрало в этой ситуации правительство Австралии, тоже не лезет ни в какие ворота.

Непонятно, почему подлог в документах, если он имел место, не обнаружили в момент оформления визы и почему для выявления этого нарушения нужно было дожидаться, пока самолет Джоковича поднимется в воздух. Кому потребовалась доводить дело до задержания Новака и угрозы депортации? Ведь теннисист явно не собирался незаконно пересекать границу. Джокович не устраивал дебоша в аэропорту, не оскорблял пограничников, а все его спортивные достижения явно намекают на то, что он достоин как минимум уважения и бережного отношения со стороны силовиков. Кто мешал премьер-министру Австралии не доводить дело до карантинного отеля, а немедленно предоставить первой ракетке мира самолет для вылета в любую страну, которая готова его принять?

Что дает Медведеву снятие Джоковича

Вопросов слишком много. Например, если момент с карантином такой принципиальный, почему нельзя было попросить Новака прибыть в Мельбурн на три дня раньше — тогда бы он спокойно успевал отсидеть в изоляции до старта Australian Open весь положенный срок, как уже делал год назад. Ассоциация тенниса Австралии накануне рассказывала о 26 заявках на медотводы от прививок и о том, что досье Джоковича было не единственным одобренным при отмене карантина. Кто остальные счастливчики и чем их дела отличаются от ситуации с Джоковичем? И, наконец, почему между решениями федерального правительства и правительства штата Виктория наблюдается такое явное несоответствие?

Общеизвестно, что Джокович переболел ковидом в июне 2020 года, заразившись во время серии выставочных турниров Adria Tour на Балканах, где игнорировались элементарные меры безопасности. После этого Новак всячески избегал определенности на тему своей вакцинации от коронавируса и объяснений, почему вакцина может быть ему противопоказана. По мнению первой ракетки мира, такая информация может дать в руки соперников и недоброжелателей дополнительный козырь и негативно повлияет на его имидж в целом. Кроме того, серб — известный сторонник альтернативных методов лечения и поддержания здоровья и ранее говорил, что он в принципе против прививок.

Теперь со всем этим предстоит разбираться суду, который, безусловно, не добавит настроения первой ракетке мира перед турниром «Большого шлема». На Australian Open Джокович имеет шанс выиграть рекордный 21-й титул «Большого шлема» и одержать в Мельбурне десятую победу в целом и четвертую подряд. Очевидно, что организаторы крайне заинтересованы, чтобы визовые проблемы серба решились и он все-таки вышел на корт. Отсутствие Новака на Открытом чемпионате Австралии открывает дорогу к титулу его главным конкурентам, в том числе Даниилу Медведеву. Однако нужен ли подобный гандикап россиянину, поединки которого с Джоковичем сейчас являются настоящим украшением мужского тенниса?