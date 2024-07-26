«Нашими спортсменами нужно гордиться. Они не «бомжи» и не «предатели». Колонка Евгения Кафельникова

Авторская колонка для «СЭ» олимпийского чемпиона Сиднея-2000 и экс первой ракетки мира.

В России к Олимпиаде-2024 отношение неоднозначное. Фактически страна раскололась на два лагеря. Но для меня здесь все очевидно. В отличие от некоторых отечественных руководителей я не считаю «бомжами», «предателями» и «командой иноагентов» тех, кто едет в Париж в нейтральном статусе.

Наоборот, нашими спортсменами нужно гордиться. Им необходима поддержка. Давайте за них болеть!

Я всегда говорил: если есть возможность принять участие в Играх, нельзя ее упускать. Потому что Олимпиада — вершина карьеры спортсмена. Главный старт четырехлетия. Многие всю жизнь вкалывают ради шанса туда попасть, годами проливают пот на тренировках, мечтают об олимпийской медали. Зачем же эту мечту отнимать?

Был бы я действующим теннисистом, не раздумывая отправился бы в Париж. Да, с ограничениями. На условиях МОК, которые справедливо называют унизительными. Без флага и гимна. Под эмблемой AIN (индивидуальных нейтральных атлетов).

Но все равно весь мир знал, какую страну представляет Кафельников. Как знают сейчас, что Даниил Медведев и Мирра Андреева — российские теннисисты. Это главное!

Разочарован позицией российских спортивных каналов, которые решили не показывать Игры-2024. На мой взгляд, это стратегическая ошибка. Тот, кто по-настоящему любит спорт, Олимпиаду не пропускает. И неважно, сколько россиян там участвует.

Надеюсь, наши болельщики все-таки найдут возможность посмотреть трансляции из Парижа. Хотя бы в интернете.

Ну а все, что будет происходить на кортах «Ролан Гаррос», я увижу своими глазами. Как вице-президент Федерации тенниса России лечу в Париж в составе нашей делегации. Аккредитацию уже получил.

Евгений Кафельников. Фото Никита Успенский, архив «СЭ»

К сожалению, некоторые российские теннисисты отказались от участия в Играх. Ни с кем из них я не разговаривал. Это прерогатива Шамиля Тарпищева, президента ФТР.

Могу лишь сказать, что отчасти понимаю доводы Андрея Рублева и Карена Хачанова. Первый — олимпийский чемпион-2020 в миксте. Второй — серебряный призер Игр-2020 в одиночке. Олимпийская медаль у них уже есть, поэтому с учетом крайне напряженного календаря сейчас в приоритете другие турниры. А вот отказ Дарьи Касаткиной удивил. Честно, мне ее выбор непонятен.

В мужском турнире, где у России три участника, Даниил Медведев — наша главная надежда. В нынешнем сезоне он успешно выступает на грунте. Наконец-то поверил, что и на этом покрытии может обыгрывать ведущих теннисистов планеты.

Сам Даниил недавно сказал в интервью, что в паре и миксте у него больше шансов. Я так не считаю. Мне кажется, он и в одиночке способен побороться за золото. Но многое, конечно же, будет зависеть от жеребьевки. И от того, сколько сил затратит Медведев, чтобы преодолеть первые два круга.

В любом случае одиночку он играет гораздо лучше, чем пару и микст. Где выступит соответственно с Романом Сафиуллиным и Миррой Андреевой. Нагрузка приличная, но за физическое состояние Даниила опасений нет. Он хорошо готов, к тому же на Олимпиаде все матчи состоят из трех сетов. Исключение — финал в одиночном разряде. Там пятисетовый формат.

Сафиуллин едет в Париж в статусе четвертой ракетки России, Павел Котов — пятой. Оба показывают неплохие результаты в этом году и на первой своей Олимпиаде могут преподнести сюрпризы.

В женском одиночном разряде основные надежды связаны с Миррой Андреевой, недавней полуфиналисткой «Ролан Гаррос», и Дианой Шнайдер, которая на прошлой неделе в Будапеште одолела в финале Александру Саснович из Белоруссии, завоевала третий трофей в сезоне и закрепилась в топ-25.

Диана Шнайдер. Фото AFP

А еще стала самой молодой теннисисткой за последние 15 лет с тремя титулами на разных покрытиях за календарный год. В феврале выиграла в Хуахине (хард), в июне — в БадХомбурге (трава), ну и теперь в Будапеште (грунт). Молодец! Такие универсалы — большая редкость. Для меня вообще мощное выступление Дианы в этом сезоне — приятная неожиданность.

Радует, что к Олимпиаде она подходит в отличной форме. Как и Андреева, которая серьезно прибавила за последний год, обрела уверенность. Все это настраивает на позитив. Мирра умеет играть и одиночку, и пару, где выступит как раз с Дианой. В таком сочетании они вполне могут замахнуться на победу.

Вот в каком состоянии Екатерина Александрова, сказать пока сложно. Давно не видел ее в деле. Знаю одно: проблемы со здоровьем, из-за которых Катя пропустила Уимблдон, позади. В Париже, помимо одиночного разряда, она сыграет в парном с опытнейшей Еленой Весниной. Для которой это будет уже пятая Олимпиада.

Из Рио-2016 Лена вернулась с золотом в паре, из Токио-2020 — с серебром в миксте. В мае прошлого года она родила вторую дочь, но ради Игр-2024 начала быстро приводить себя в форму.

И Лене, и другим российским спортсменам, которые вопреки обстоятельствам добрались до Парижа и в ближайшие дни выйдут на старт, желаю удачи. Пусть у них все получится! Будем смотреть и болеть!

Евгений Кафельников — олимпийский чемпион (2000).

Двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде — Roland Garros (1996), Australian Open (1999) — и четырех турниров Большого шлема в парном — Roland Garros (1996, 1997, 2002), US Open (1997).

Обладатель Кубка Дэвиса (2002).

Первый в истории российский теннисист, который возглавил мировой рейтинг (3 мая 1999 года).