Полиция задержала Джоковича перед заседанием суда

Сербский теннисист Новак Джокович был задержан полицией Австралии перед заседанием суда, сообщает CNN. В воскресенье, 16 января, должно состояться слушание по делу серба.

Ранее Spiegel опубликовал расследование, в котором говорилось, что в справке о положительном тесте на коронавирус, которую Джокович представил в качестве основания для въезда в Австралию без прививки, имеются несоответствия в датах тестирования.

Также журналисты издания нашли свидетельства того, что сданный тест изначально был зарегистрирован как отрицательный, а уже потом стал положительным.