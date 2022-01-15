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Сегодня, 02:35

Полиция задержала Джоковича перед заседанием суда

Евгений Козинов
Корреспондент

Сербский теннисист Новак Джокович был задержан полицией Австралии перед заседанием суда, сообщает CNN. В воскресенье, 16 января, должно состояться слушание по делу серба.

Ранее Spiegel опубликовал расследование, в котором говорилось, что в справке о положительном тесте на коронавирус, которую Джокович представил в качестве основания для въезда в Австралию без прививки, имеются несоответствия в датах тестирования.

Также журналисты издания нашли свидетельства того, что сданный тест изначально был зарегистрирован как отрицательный, а уже потом стал положительным.

Теннис
Новак Джокович
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