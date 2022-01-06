Президент Сербии рассказал о разговоре с Джоковичем и его просьбе

Президент Сербии Александар Вучич сообщил, что общался с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем, который не может попасть в Австралию из-за проблем с визой.

«Я разговаривал с ним прошлой ночью и во-второй раз сегодня утром, — цитирует Вучича Telegraf.rs. - Мы можем сделать так, чтобы до понедельника ему не пришлось находиться в гостинице, где его изолировали. Хотим, чтобы он переехал в арендованный дом, о чем попросил Новак. Мы обязаны это сделать, так как наш долг — защищать своих граждан. Сейчас мы работаем над этим. Несправедливо, что премьер-министр Австралии устроил политическую охоту на ведьм. Другим теннисистам с медицинскими исключениями разрешили играть, а Новаку — нет. Всем понятно, в чем тут дело».

Напомним, что Джоковичу не разрешили въехать в Австралию для участия в Australian Open. Сотрудники пограничной службы установили, что его виза не отвечает требованиям. Тип визы якобы не соответствовал правилам, по которым можно получить медицинский отвод от вакцинации против COVID-19.

Джокович подал апелляцию в суд, решение по которой должно быть принято 10 января. Возможно, что теннисиста депортируют.

На данный момент виза аннулирована, а Джокович находится в отеле The Park, где также временно проживают лица, просящие убежища в стране и ожидающие решения.