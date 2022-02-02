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2 февраля, 23:26

В Сербии признали подлинность документов Джоковича о COVID-19

Иван Шитик
Корреспондент

Прокуратура Сербии опровергла слухи о том, что первая ракетка мира серб Новак Джокович использовал поддельные документы о перенесенном COVID-19, чтобы въехать в Австралию для участия в турнире «Большого шлема» в Мельбурне, сообщает The Guardian.

Ранее Spiegel опубликовал расследование, в котором говорилось, что в справке о положительном тесте на коронавирус, которую Джокович представил в качестве основания для въезда в Австралию без прививки, имеются несоответствия в датах тестирования. Также журналисты издания нашли свидетельства того, что сданный тест изначально был зарегистрирован как отрицательный, а уже потом стал положительным.

В заявлении прокуратуры говорится, что были проведены проверки, и было установлено, что Новак Джокович проходил тестирование несколько раз и что его справки о результатах тестирования от 16 декабря 2021 года и 22 декабря 2021 года действительны.

Джокович был задержан в аэропорту Мельбурна 5 января из-за того, что не смог предоставить сотрудникам погранслужбы документы о медицинском освобождении от вакцинации против коронавируса. После разбирательства виза спортсмена была аннулирована, а сам он предупрежден о необходимости покинуть страну. Джокович оспорил законность решения пограничной службы и выиграл дело, но австралийские власти 14 января приняли решение повторно аннулировать визу теннисиста и депортировать его из страны. Спортсмен подал новую апелляцию, но иск был отклонен.

Australian Open
Коронавирус
Новак Джокович
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