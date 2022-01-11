Spiegel: положительный тест Джоковича на коронавирус внесли в сербскую базу 26 декабря

Стали известны новые подробности заболевания серба Новака Джоковича коронавирусом. Считается, что серб сдал положительный тест 16 декабря, но эту информацию внесли в сербскую базу с задержкой в 10 дней, утверждает Вук Spiegel.

Кроме того положительный зарегистрирован в системе под номером 7371999, а отрицательный — 7320919. Таким образом, тест, который якобы был сдан раньше, ввели в систему позже.

Напомним, что при въезде в Австралию теннисист столкнулся с визовыми проблемами из-за неправильного оформления документов в связи с медотводом от вакцинации. Серба должны были депортировать, но его адвокаты подали в федеральный суд апелляцию. До суда, который прошел в понедельник, Джокович находился в специальном отеле для мигрантов.