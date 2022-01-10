Пограничная служба Австралии снова задержала Джоковича в Мельбурне

Отец сербского теннисиста Новака Джоковича сообщил, что пограничная служба Австралии снова задержала его сына в Мельбурне.

По словам отца теннисиста, которые передает журналиста Ксения Павлович в Twitter, правительство Австралии хочет депортировать серба, несмотря на постановление суда.

Ранее суд Мельбурна отменил решение об аннулировании австралийской визы Новака Джоковича.

Breaking??? Father of @DjokerNole is telling me that they have arrested him! — Ksenija Pavlovic McAteer (@ksenijapavlovic) January 10, 2022

5 января Джокович прибыл в Мельбурн для участия в Australian Open, который стартует 17 января. Пограничная служба Австралии задержала теннисиста в аэропорту и после допроса в ночь на 6 января аннулировала визу первой ракетки мира.

34-летний серб пытался въехать в Австралию без прививки с медицинским освобождением от вакцинации от коронавируса. Погранслужба сочла предоставленные данные недостаточными.

Девятикраный и действующий чемпион Australian Open должен был быть депортирован, однако суд отменил это решение — теперь теннисист может перемещаться по стране. Впрочем, у министра иммиграции Австралии есть возможность снова отменить визу серба.