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Пограничная служба Австралии снова задержала Джоковича в Мельбурне

11:20
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Отец сербского теннисиста Новака Джоковича сообщил, что пограничная служба Австралии снова задержала его сына в Мельбурне.

По словам отца теннисиста, которые передает журналиста Ксения Павлович в Twitter, правительство Австралии хочет депортировать серба, несмотря на постановление суда.

Ранее суд Мельбурна отменил решение об аннулировании австралийской визы Новака Джоковича.

5 января Джокович прибыл в Мельбурн для участия в Australian Open, который стартует 17 января. Пограничная служба Австралии задержала теннисиста в аэропорту и после допроса в ночь на 6 января аннулировала визу первой ракетки мира.

34-летний серб пытался въехать в Австралию без прививки с медицинским освобождением от вакцинации от коронавируса. Погранслужба сочла предоставленные данные недостаточными.

Девятикраный и действующий чемпион Australian Open должен был быть депортирован, однако суд отменил это решение — теперь теннисист может перемещаться по стране. Впрочем, у министра иммиграции Австралии есть возможность снова отменить визу серба.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/ksenijapavlovic/status/1480444088969314304

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Карен Саркисян все материалы автора
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