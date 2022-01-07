«Тараканы, грязь и ужасная еда». В каких условиях Австралия держит первую ракетку мира

Несколько дней в отеле для ожидающих депортации могут серьезно подорвать здоровье Новака Джоковича.

МИД Сербии выразил протест Австралии из-за «неподобающего отношения» австралийских властей к лучшему теннисисту мира Новаку Джоковичу. 34-летний серб накануне был задержан в аэропорту Мельбурна — якобы из-за проблем с визой и отказа проходить на общих основаниях 14-дневный антиковидный карантин. Джокович помещен в отель для лиц, ожидающих депортации. По мнению сербских дипломатов, условия в этой гостинице «не соответствуют спортсмену ранга Новака». Между тем первой ракетке планеты в ожидании решения суда по его визовому делу придется провести в таких условиях минимум четыре дня. «Джокович не преступник, не террорист или нелегальный мигрант, но то, как с ним обращаются австралийские власти, вызывает огорчение его болельщиков и граждан Сербии», — говорится в заявлении Белграда.

Adding to the melting pot of groups outside Park Hotel CARF — campaign against racism and fascism have just arrived. No one can accuse them of mincing their words. #Djokovic pic.twitter.com/VRMBClBFNC — Cait Kelly (@cait__kelly) January 7, 2022

Даже животные не должны получать такую еду

Парк-отель в местечке Карлтон, куда отправили Джоковича после погранконтроля, описывается на официальном веб-сайте как «отлично расположенная 4,5-звездочная гостиница со всеми удобствами для гостей». Melbourne Park Hotel располагает 107 полностью оборудованными номерами с кондиционерами. Отель предназначен для некурящих гостей, и в нем есть множество бесплатных вариантов доступа в интернет. Стоимость одноместного номера — 107 долларов за ночь. Впрочем, реальность, мягко говоря, далека от рекламных проспектов. «Это просто какая-то небольшая перевалочная гостиница, если ее вообще можно назвать гостиницей. Там повсюду тараканы и грязь, а еда ужасна, — заявила мать Новака Дияна Джокович. — Они держат там моего сына как пленника, я просто в шоке от происходящего».

Разумеется, все относительно, но условия отеля в Карлтоне точно очень далеки от тех президентских апартаментов люкс в Аделаиде, в которых проводил карантин Джокович год назад перед своим победным Australian Open. Мигрантов, ожидающих депортации, селят в Карлтоне с декабря 2020 года. Сейчас их там более двух десятков. Многие из тех, кто живет здесь, пытаясь добиться австралийской визы, провели в различных тюрьмах несколько лет. В октябре прошлого года в отеле была зафиксирована вспышка COVID-19, которая затронула по крайней мере 22 постояльцев. Кроме того, в декабре гостиница едва не сгорела — пожарные быстро ликвидировали очаг возгорания, но несколько человек получили небольшие ожоги. Причину пожара так и не установили.

Pls pay attention.

Urgent-see this food with Maggots

It was delivered at 5.30pm tonight as evening meal at Park prison for 34 men.

Even guards agreed not edible-took it away.

Now men have no dinner.

Detained for 2yrs,now in rooms on level2, now maggots in food!#GameOver pic.twitter.com/ar5jFv7zlI — Joy (@mohammedJoy73) December 27, 2021

Но главная проблема Melbourne Park Hotel, судя по рассказам его обитателей, — это питание. Беженцы в свое время жаловались, что находят в еде плесень и каких-то личинок. «Такая пища подвергает людей опасности. Даже животные не должны получать такую еду», — рассказывал постоялец из Ирака Мустафа Салах. Общеизвестно, что у Джоковича непереносимость глютена (именно эта особенность его организма могла стать причиной для медотвода от прививки). Новак придерживается безглютеновой диеты и минимизирует содержание сахара в своем рационе. Однако сможет ли он получать привычное питание под домашним арестом в Карлтоне — огромный вопрос. Как и то, как отразится перенесенный стресс на здоровье и спортивной форме теннисиста.

Read the full story here: https://t.co/TIpJ4m6KlD — The Times (@thetimes) January 6, 2022

Они хотят подрезать ему крылья

Намерение добиться перевода Джоковича в более подходящее для элитного спортсмена место выражал лично президент Сербии Александр Вучич. И вроде бы технически осуществить это не так сложно, даже не нарушая миграционных законов. Однако все не так просто. Ведь изначально власти Австралии и штата Виктория столкнулись с обвинениями общественности в том, что они готовы вольно трактовать антиковидные собственные правила ради ВИП-персоны. И если теперь Новака переведут в отель люкс, получится, что ему снова предоставлены исключительные условия, хотя закон не делает различий между первой ракеткой мира и иракским беженцем Мустафой Салахом. В общем, как бы сейчас ни поступили австралийцы, они в любом случае получат грандиозный негатив в СМИ и соцсетях.

Наиболее жесткие высказывания в отношении властей Австралии вчера сделал на митинге в Белграде отец Новака Срджана Джокович. «Они держат его в плену. Они унижают его, чтобы унизить всю Сербию и сербский народ. Власти Австралии осмелились атаковать Новака, чтобы поставить наш гордый народ на колени. Это не имеет никакого отношения к спорту, это политическая повестка. Новак — лучший игрок и лучший спортсмен в мире, но западные политики не могут смириться с тем, что он представляет не их мир, а Сербию, — заявил Срджан Джокович. — Новак — это Сербия, а Сербия — это Новак. Они хотят подрезать ему крылья, но мы знаем, насколько он силен».

Впрочем, большая часть высказываний убитого горем родителя заставляет усомниться в его адекватности, особенно в той части, где он рассуждает о том, что Новак стал мучеником вслед за Исусом. По словам Срджана, его сын — жертва некой тайной организации олигархов всей планеты против «человека, который является символом свободного мира, мира бедных и угнетенных стран и народов». Все это живо напомнило поведение отца другой легенды сербского тенниса — Елены Докич. 12 лет назад Дамир Докич был арестован в Белграде и приговорен к 15 месяцам тюрьмы из-за угроз бросить бомбу в посла Австралии. Впрочем, жесткие и неоднозначные высказывания в отношении австралийских властей сегодня допускают не только родственники Джоковича.

Австралия недостойна турнира «Большого шлема»?

«Это политическая травля, в которой участвуют все, начиная с австралийского премьера, разыгрывая историю, что «правила обязательны для всех», хотя многих теннисистов они пропустили под теми же условиями», — заявил президент Сербии Александр Вучич, который уже несколько раз связывался с задержанной первой ракеткой мира. Этот тезис частично подтвердил и бывший исполнительный директор Открытого чемпионата Австралии Пол Макнэми, отметивший, что Джокович оказался единственным теннисистом в долгой истории Australian Open, у которого аннулировали визу.

Если выяснится, что во время оформления визы команда Джоковича действительно предоставила подложный документ о его состоянии здоровья, Новаку, который является девятикратным победителем турнира «Большого шлема» в Мельбурне, теоретически могут запретить въезд в Австралию на три года. Если же разрешение на въезд в понедельник все-таки будет дано, Новака ждет крайне недружелюбный прием публики, поскольку многие жители Мельбурна действительно считают серба обманщиком. Короче, австралийский суд будет выбирать между плохим и очень плохим решением. Крепко подумать предстоит и ATP, ведь в случае отсутствия на Australian Open Джокович потеряет 2000 очков. Но с учетом обстоятельств рейтинг теоретически можно и заморозить.

Just to be crystal clear here



2 separate medical boards approved his exemption



And politicians are stopping it



Australia doesn't deserve to host a grand slam https://t.co/3B6lt4u9Mq — Tennys Sandgren (@TennysSandgren) January 5, 2022

Многие в мире тенниса также осуждают Джоковича, полагая, что он не должен был искать лазейки в правилах, а либо честно сделать прививку, либо отказаться от поездки в Мельбурн, как сделали некоторые его коллеги. Такое мнение высказали испанец Рафаэль Надаль и бывший американский теннисист Энди Роддик. При этом украинец Сергей Стаховский и американец Теннис Сандгрен резко раскритиковали Австралию. Последний вообще написал в Twitter, что у этой страны больше нет морального права проводить турнир «Большого шлема». И это удар в самое больное место. Ведь Катар и ОАЭ давно выражают желание проводить первый «мэйджор» сезона вместо Австралии, которая второй год подряд устраивает из банальных организационных вопросов грандиозное политическое шоу.