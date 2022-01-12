Новаку Джоковичу может грозить до трех лет тюрьмы

Первой ракетке мира Новаку Джоковичу грозит до трех лет тюрьмы за нарушение антикоронавирусных мер в Сербии, сообщает журналистка Карен Суини, ссылаясь на соответствующий документ.

«В заявлении Джоковича есть несколько интересных моментов, но главная проблема в том, что он принял участие в интервью и фотосессии уже после того, как сдал положительный тест на коронавирус и знал об этом. Джокович отмечает, что соблюдал меры безопасности, носил маску и соблюдал социальную дистанцию, но не говорит, сообщал ли он журналисту или фотографу L'Equipe о своем положительном тесте.

В своем заявлении Новак подтверждает, что нарушил антикоронавирусные правила Сербии. Премьер-министр страны Ана Брнабич говорила в интервью BBC, что появление на публике сразу после положительного теста — это явное нарушение. Самое строгое наказание за нарушение мер безопасности в Сербии — три года тюрьмы», — написала у себя в Twitter Суини.

The maximum penalty for breaching Serbian health regulations is three years prison.https://t.co/mnxQ7lJsHl pic.twitter.com/PcJvmNKaNt — Karen Sweeney (@karenlsweeney) January 12, 2022

Напомним, что при въезде в Австралию теннисист столкнулся с проблемами из-за медотвода от вакцинации, его визу аннулировали. Серба должны были депортировать, но его адвокаты подали апелляцию в федеральный суд и добились отмены решения погранслужбы. До суда, который прошел в понедельник, Джокович четыре дня находился в специальном отеле для мигрантов.

По словам Джоковича, он сдал положительный тест на коронавирус 16 декабря, однако 17 и 18 декабря он принимал участие в общественных мероприятиях и дал интервью изданию L'Equipe.

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