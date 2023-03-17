Источник: Сафонов заболел коронавирусом и пропустит матч сборной

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов заболел коронавирусом, заявил журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале «Инсайды от Карпа».

Голкипер пропустит матч против «Локомотива» в чемпионате России, который состоится в субботу 18 марта, а также товарищескую игру сборной России против Ирана, запланированную 23 марта в Тегеране.

Вместо Сафонова в расположение национальной команды вызван вратарь «Сочи» Сослан Джанаев.