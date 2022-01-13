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Сегодня, 12:20

Правительство Австралии склоняется к отмене визы Джоковича

Карен Саркисян
Корреспондент

Правительство Австралии склоняется к отмене визы сербского теннисиста Новака Джоковича, сообщает The Age со ссылкой на источник в либеральной партии.

По информации источника, министр иммиграции Австралии Алекс Хоук объявит о своем решении в пятницу, 14 января.

Источник, близкий к теннисисту, сообщил изданию, что серб немедленно обжалует в суде любую попытку депортации. Юристы Джоковича считают, что слушания можно ускорить, сократив объем письменных материалов и устных показаний. Они надеются, что суд состоится в выходные.

Напомним, 5 января Джокович прибыл в Мельбурн для участия в Australian Open, который стартует 17 января. Пограничная служба Австралии задержала теннисиста в аэропорту и после допроса в ночь на 6 января аннулировала визу серба.

Джокович пытался въехать в Австралию без прививки с медицинским освобождением от вакцинации от коронавируса. Погранслужба сочла предоставленные данные недостаточными.

Теннисист должен был быть депортирован, однако суд отменил это решение. Впрочем, у министра иммиграции Австралии есть возможность снова отменить визу серба.

Источник: https://www.theage.com.au/sport/tennis/djokovic-plans-court-appeal-if-minister-decides-to-cancel-visa-20220113-p59o3n.html
Теннис
Australian Open
Коронавирус
Новак Джокович
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