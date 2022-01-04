Джокович сообщил, что получил медицинское исключение для участия в Australian Open

Первая ракетка мира Новак Джокович сообщил, что он получил медицинское исключение для участия в Australian Open.

«Всех с Новым годом! Желаю всем здоровья, любви и счастья. И пусть вы все почувствуете любовь и уважение ко всему живому на нашей прекрасной планете. Я отлично провел время с родными, а теперь я отправляюсь в Австралию с медицинским исключением. Вперед, 2022 год!» — написал у себя в Instagram сербский теннисист.

Australian Open пройдет с 17 по 30 января. Для поездки в Австралию необходима прививка от коронавируса, при этом на территорию страны пускают лишь тех, кто привился вакцинами от Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Janssen, Sinovac, Sinopharm China и Bharat Biotech.

Джокович неоднократно отказывался отвечать на вопрос о том, привит ли он. 34-летний спортсмен является 8-кратным победителем Australian Open, он выиграл три последних турнира «Большого шлема» в Австралии подряд.